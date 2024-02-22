الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جابر القرموطى: أى بلد يمكن أن يمر بفترة تعثر

جابر القرموطي
جابر القرموطي

علق الإعلامي جابر القرموطي، علي الصفقة الكبري التي أعلن عنها مجلس الوزراء اليوم.

وقال خلال تقديم برنامج "مانشيت"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الخميس: "إحنا محتاجين ناخد نفس كده ونحس بالطمأنينة.. وده اللي حصل النهارده".

وأضاف: "أي بلد ممكن تمر بفترة تعثر.. ده شيء طبيعي، واتكلمنا عن صفقة كبيرة هتدخل البلد الفترة القادمة، وده هيكبح الدولار ويجعل هناك استقرار نفسي في السوق المصرية".

وتابع: "مصر هتعقد أكبر صفقة استثمارية مع كيانات أتخيل أنها عربية في المقام الأول وده هيعمل هدوء في سوق النقد الأجنبي وهيخلق فرص عمل وينشط السياحة".

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