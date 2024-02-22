الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: نجاح الحكومة في جذب صفقة استثمار كبرى يؤكد قرب نهاية الأزمة الاقتصادية

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

قال النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القرارات التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، وفي مقدمتها الموافقة على صفقة استثمارية مباشرة تضخ سيولة كبيرة بالعملة الصعبة وبموافقة الرئيس السيسي يؤكد القدرة التامة للدولة على حل الازمة الاقتصادية وتفكيكيها، وقرب حدوث انفراجة حقيقية.

ونوه نصار، في تصريح صحفي له اليوم، بنجاح وموافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، لافتا أن نجاح الحكومة فى جذب مثل هذه الصفقات الكبرى سيكون له اثاره الايجابية فى مواجهة جميع التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح صناعة البرلمان، أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى المباشرة ستكون بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، كما ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية.

واختتم النائب مجاهد نصار، أن الحكومة بهذه القرارات تؤكد أنها  تسير في خطوات ثابتة نحو التنمية الاقتصادية، وفقًا لخطط واضحة، وتوجيهات موضوعة من جانب القيادة السياسية، تستهدف توفير أكبر قدر من السيولة النقدية من العملة الصعبة، وتسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، وتعيد التوازن للدولار.

النائب مجاهد نصار مجلس النواب صفقة استثمارية الأزمة الاقتصادية الرئيس السيسي

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