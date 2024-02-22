طلب إحاطة بمجلس النواب حول بيع الأراضي الصناعية بأسعار جديدة

تقدَّم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، حول بيع الأراضي الصناعية.

وقال النائب محمد الجبلاوي، مقدم طلب الإحاطة، إن الطلب بشأن إلزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين في بيع الأراضي الصناعية وإجبارهم بإمضاء بإقرار بأنهم ملزمون بأسعار جديدة وفقًا لما يقرره مجلس الوزراء لسعر المتر فيما بعد، علمًا بأن سعر المتر محدد بمبلغ محدود وذلك غير قانوني.

وأضاف النائب الجبلاوي، خلال طلب الإحاطة أن هذا الأمر سيكون عائقًا لأي مستثمر لإحساسه بعدم الأمان والاستقرار وعامل أساسي لهروب المستثمرين ومخالف لكل قواعد الاستثمار، حيث من شأنه أن يكون المستثمر ملزم بسعر في علم الغيب وحسب أهواء المسؤولين بعد استلام الأرض الصناعية وعدم تقديم العون للمستثمرين الصغار.

وطالب النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بتحويل طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة أو الجلسة العامة البرلمانية.