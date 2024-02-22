الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة بمجلس النواب حول بيع الأراضي الصناعية بأسعار جديدة

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

تقدَّم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، حول بيع الأراضي الصناعية.

وقال النائب محمد الجبلاوي، مقدم طلب الإحاطة، إن الطلب بشأن إلزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين في بيع الأراضي الصناعية وإجبارهم بإمضاء بإقرار بأنهم ملزمون بأسعار جديدة وفقًا لما يقرره مجلس الوزراء لسعر المتر فيما بعد، علمًا بأن سعر المتر محدد بمبلغ محدود وذلك غير قانوني.

وأضاف النائب الجبلاوي، خلال طلب الإحاطة أن هذا الأمر سيكون عائقًا لأي مستثمر لإحساسه بعدم الأمان والاستقرار وعامل أساسي لهروب المستثمرين ومخالف لكل قواعد الاستثمار، حيث من شأنه أن يكون المستثمر ملزم بسعر في علم الغيب وحسب أهواء المسؤولين بعد استلام الأرض الصناعية وعدم تقديم العون للمستثمرين الصغار.

وطالب النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بتحويل طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة أو الجلسة العامة البرلمانية.

النائب محمد الجبلاوي لجنة الطاقة والبيئة مجلس النواب طلب إحاطة المستشار الدكتور حنفي جبالي الأراضي الصناعية

مواد متعلقة

الأحد.. "اتصالات النواب" تناقش 7 طلبات إحاطة حول سوء خدمات شبكات المحمول

برلمانية: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية فضحت جرائم الاحتلال

حملة الرئيس السيسى تكرم اتحاد شباب المصريين بالخارج عبر "زووم"

برلمانية: مصر قدمت أدلة بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية

"رياضة النواب" تتفقد المنشآت الشبابية بسفاجا والمدينة الرياضية بالغردقة

برلمانى: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" كشفت جرائم وانتهاكات الاحتلال

"صحة النواب" تتفقد مشروع إنشاء وتطوير مستشفى السباعية بأسوان

دفاع النواب: تكريم الداخلية لأبنائها من الشهداء والمصابين رسالة شكر وعرفان

الأكثر قراءة

طبيب الإنسانية.. مَن هو الدكتور هانى الناظر؟

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

عاجل| "فتحوا النار على المستوطنين".. التفاصيل الكاملة لهجوم "معاليه أدوميم" شرقى القدس

وفاة الدكتور هانى الناظر

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

اعترافات قاتل طالب الدقهلية: قطعته 3 أجزاء ولم أستطع مساومة أهله بسبب التشديد الأمني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة