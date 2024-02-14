الجبلاوى: القمة المصرية التركية بين السيسى وأردوغان تاريخيّة فى وقت بالغ الحساسية

اعتبر النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قمة مصرية_تركية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، قمة تاريخيّة لأهميتها في التوقيت الحالي خاصة في ظل الأزمات التي تمر بها المنطقة العربية من أحداث مشتعلة، موضحًا أن زيارة الرئيس التركي للقاهرة تعتبر أول زيارة لرئيس تركي لمصر منذ عقد كامل.

زيارة الرئيس التركي لمصر تعد تتويجًا لمسيرة تطبيع العلاقات بين البلدين

وأضاف "الجبلاوي" خلال تصريحات له اليوم الأربعاء، أن زيارة الرئيس التركي لمصر تعد تتويجًا لمسيرة تطبيع العلاقات بين البلدين، كما أنها تأتي وسط وجود العديد من التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية التي تدفع باتجاه تنسيق المواقف بين البلدين، مشيرًا إلى أن المباحثات بين الرئيسين ستشمل الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، بالإضافة إلى مناقشة القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خاصة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وشدد على أن الزيارة تأتي في وقت بالغ الحساسية بسبب الأزمات التي تعصف بالمنطقة، فضلًا عن التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، مؤكدًا أهمية الزيارة التي تستهدف تعميق التعاون المصري – التركي في مجالات مختلفة وخاصة التعاون العسكري مع إعلان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان موافقة بلاده على تزويد مصر بمسيرات بيرقدار TB2 وتقنيات أخرى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مطار القاهرة.

وقالت الرئاسة في وقت سابق اليوم، إن قمة مصرية- تركية ستعقد اليوم بالقاهرة، حيث سيعقد الرئيس السيسي مباحثات موسعة مع الرئيس أردوغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشارت إلى أن مباحثات الرئيس السيسي والرئيس أردوغان ستتناول العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.