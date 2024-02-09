«النواب» يناقش قانون «رعاية المسنين»: «أندية نهارية.. ومرافق مخططة»

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى جلسته العامة، غدًا، مشروع قانون «رعاية حقوق المسنين»، المُقدم من الحكومة، الذى يهدف إلى إعداد تنظيم تشريعى متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذًا للالتزام الوارد فى المادة «٨٣» من الدستور، بضمان حقوق المسنين فى شتى المجالات.

وينص مشروع القانون على ضمان توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وترفيهيًا، ومعـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة، إلى جانب المشـاركة فـى الحيـاة العامـة، عبر إلزام الدولة بأن تراعـى فـى تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين.

ويشجع مشروع القانون منظمـات المجتمـع المدنـى علـى المشـاركة فـى رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم، وذلك بهدف تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم له فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.

وينظر مجلس النواب، خلال جلسته العامة، بعد غد، عددًا من الاتفاقيات الدولية، منها: تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، بين مصر وكرواتيا.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمى، والطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦١٢ لسنة ٢٠٢٣، بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، لتمويل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى الشامل، وآليات إدارة المخاطر. كما سينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦١٣ لسنة ٢٠٢٣، بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشارى الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، مع بنك الاستثمار الأوروبى.