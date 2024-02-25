الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير علاقات دولية: جهود مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار فى غزة قبل رمضان

غزة
غزة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الجهود المصرية متواصلة ومحددة، وتهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة قبل شهر رمضان المبارك، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الأهداف في قلب تحركات السياسة المصرية المصرية، والاتصالات المستمرة بدول العالم من أجل الوصول لحل دائم لوقف إطلاق النار رغم تعنت الاحتلال الإسرائيلي.

موقف مصر الثابت والمستمر في دعم القضية الفلسطينية

وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن موقف مصر الثابت والمستمر في دعم القضية الفلسطينية، حيث قدمت أكثر من ثلثي المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وفتحت مطار العريش لاستقبال المساعدات الدولية لإيصالها للقطاع عبر معبر رفح.

خبير علاقات دولية جهود مصرية إطلاق النار في غزة شهر رمضان القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

"أثناء الصلاة".. 30 عامًا على "مجزرة الحرم الإبراهيمى" والانتهاكات الدامية

دبلوماسى: زيارة الرئيس الإريترى لمصر لها أهمية بالغة.. والأمن على رأس الموضوعات المطروحة للنقاش

"إكسترا نيوز" تبرز مستهدفات تطوير منطقة رأس الحكمة (فيديو)

مصر وإريتريا.. علاقات أخوية قوية مبنية على الاحترام المتبادل

خبير سياحي: مشروع تطوير رأس الحكمة طفرة تنموية على خريطة السياحة

كاتب صحفى: "المتحدة" ستقدم موسمًا دراميًا مهمًا ومتنوعًا كما عودتنا خلال رمضان المقبل

"إكسترا نيوز" تبرز 7 نقاط مهمة بشأن مشروع تطوير "رأس الحكمة”

أستاذ تخطيط عمراني: الفرص الاستثمارية برأس الحكمة واعدة ونقطة بداية لتنمية الساحل الشمالي الغربي

الأكثر قراءة

الانسحاب من شمال غزة ومخطط جديد.. ماذا يدور فى كواليس مفاوضات الهدنة؟

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

لمناقشة أسماء الأسرى الفلسطينيين.. كواليس القرار الإسرائيلى لإرسال وفد إلى قطر لإنهاء صفقة التبادل مع حماس

قفزت من السيارة.. حبس سائق بتهمة محاولة اختطاف فتاة بالشروق

توقعات سعر الذهب عيار 21 بعد الانخفاض.. أسعار الأعيرة المختلفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء فى فلسطين خلال يناير الماضى

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية