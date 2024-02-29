آخر أخبار إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات، بالثانوية العامة، تزامنا مع تجهيز وزارة التربية والتعليم، لوضع جدول امتحانات الثانوية العامة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

يرصد "الدستور" فى التقرير التالي استعدادات وزارة التربية والتعليم، لإعلان جدول اختبارات الثانوية العامة 2024، خلال الأيام المقبلة.

وتعقد اللجنة المشكلة، لوضع الجدول الامتحاني لطلاب الثانوية العامة، اجتماعات موسعة لجميع الآراء لوضع جدول امتحانات الثانوية العامة، وتجهيزه، بما يتناسب مع صعوبة كل مادة، ومراعاة الثلاث شعب.

كما تراعي اللجنة المشكلة لجدول امتحانات الثانوية العامة، توزيع المواد فى المدة الزمنية المحددة فيها وضع الجدول الامتحاني.

تعليمات الوزير للجنة وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

هناك عدة تعلمات وجهها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للجنة المسئولة عن وضع جداول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، وهي مراعاة الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة؛ حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة، وإجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك.

موعد امتحانات المواد الرسمية لطلاب الثانوية العامة

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تبدأ المواد غير المضافة للمجموع يوم الإثنين الموافق ١٠-٦-٢٠٢٤، وذلك قبل عقد امتحانات المواد الرسمية لطلاب الثانوية العامة، والمقررة فى 22 يونيو وفقا لما أعلنه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وذلك تفاديا لأجازة عيد الأضحي المبارك، حتى لا يتخلل الجدول.

كما طالب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مناقشة الجدول الامتحاني، بعد وضعه، مع أعضاء اتحاد طلاب مصر لطلاب الثانوية العامة قبيل الإعلان عنه، واعتماده رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باعتبارهم الصوت الشرعي للطلاب.