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مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وأخر موعد لتسجيل الاستمارة

امتحانات
امتحانات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، من طلبة وطالبات واولياء أمور ومعلمين شهادة الثانوية العامة 2024، بتلك الكلمات البحثية، تزامنًا مع إعلان وزارة التربية والتعليم، تشكيل لجنة لوضع جدول الامتحانات.

وبدأت اللجنة الفنية التي شكلتها وزارة التربية والتعليم، لوضع جداول اختبارات الثانوية العامة، فى الاجتماعات لوضع مقرتحات للجداول، وعرضه على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، لمناقشة اتحاد طلاب مصر فيه، واتخاذ موافقتهم قبل اعتماده، باعتباهم الصوت الشرعي للطلاب. 

تعليمات مديريات التعليم بشأن أول اختبار شهر بالفصل الدراسي الثاني 2024

تعليمات وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

عدة تعليمات للجنة المسئولة عن وضع جداول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، وجهها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وجاءت عبارة عن مراعاة الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة؛ حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة، وإجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى 2024 .

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024 المواد غير المضافة للمجموع

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أن  تبدأ مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024 المواد غير المضافة للمجموع يوم الإثنين الموافق ١٠-٦-٢٠٢٤، ويتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢/ ٦/ ٢٠٢٤، ومناقشة اتحاد طلاب مصر جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة قبيل الإعلان عنه.

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تعليمات وزير التعليم لوضع جداول امتحانات الثانوية العامة 2024

مد فترة تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

على صعيدا أخر، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مد فترة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة أسبوعا،على أن تنتهى المدة بداية الأسبوع القادم، بهدف منح فرصة اخيرة للطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل بياناتهم إلكترونيا، على أن يقوم الطالب الذى لم يقم بتسجيل الاستمارة سوف يحرم من دخول الامتحان لأن كتابة البيانات أول مراحل التقدم لاختبارات الثانوية العامة.

 جدير الذكر، أن امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي لطلاب الثانوية العامة تعقد فى شهر يونيو المقبل، على مستوى الجمهورية، بجميع المدارس الثانوي العامة.

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