الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"المهنية للمعلمين": فتح باب حجز برامج التنمية الرقمية للحصول على شهادة صلاحية الترقي

الأكاديمية المهنية
الأكاديمية المهنية للمعلمين

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، فتح باب حجز برامج التنمية المهنية الرقمية للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي 2024-2023، وذلك لأعضاء هيئة التعليم الذين أتموا ملف الإنجاز الإلكتروني على صفحة كادر المعلم بموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن التسجيل سيبدأ على المنصة الخميس الموافق 29 فبراير، على مدار24  ساعة طوال أيام الأسبوع حتى تاريخ انتهاء البرنامج المسجل لكل مستهدف على المنصة، على أن يقوم المعلم بالخطوات التالية على الموقع:

- الدخول علي صفحة البحث من خلال الإعلان على الموقع.

خطوات التسجيل في حركة ترقيات المعلمين 2024 ومراحل الترقي

- كتابة كود المعلم في نص البحث للتأكد من استهداف المعلم لهذه المرحلة من الترقي.

 

- في حالة استهداف المعلم يقوم بمليء باقي البيانات الأساسية المطلوبة في النموذج وبالأخص ( رقم الموبايل الشخصي للمعلم - البريد الإلكتروني - الرقم القومي ) مع التأكيد على صحة تلك البيانات ومراجعتها قبل الانتقال للصفحة التالية.

 

- استكمال حساب المعلم على المنصة بكتابة الرقم القومي المسجل بالنموذج السابق والتأكيد عليه.

 

- يقوم المعلم بتسجيل الدخول على حسابه على المنصة باستخدام كود المعلم والرقم القومي.

 

- في صفحة المعلم على المنصة تظهر البرنامج الرقمي المرشح لها. المعلم طبقًا للمسمى الحالي للمعلم.

 

- يقوم المعلم بالحصول على كود فورى ويظهر على الشاشة ويتم ارسال رسالة نصية به على رقم الموبيل الشخصي المسجل في نموذج البيانات الأساسية ويمكنه الدفع بالطرق التالية:

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ترقيات المعلمين 2024.. الخطوات والمستندات المطلوبة للتسجيل عبر الأكاديمية المهنية

-  عن طريق الفيزا.

 

- عن طريق ماكينات فورى المنتشرة على مستوى الجمهورية).

 

- يقوم المعلم بتصفح المادة العلمية للبرنامج الرقمي بعد الدفع على فورى بعرض المادة المعرفية للحقيبة في التاريخ المحدد للدورة بداية بالاجابة على الاختبار القبلي.

 

- بعد الاختبار القبلي تظهر محاور الحقيبة الرقمية وهي عبارة عن ثلاث محاور كل منها به مصادر معرفيه متنوعه.

 

- بعد انتهاء المعلم من كل محور لا ينتقل من محور إلى الآخر الا بعد اجتياز الأسئلة المحددة بعد نهاية الاطلاع على المادة المعرفية لكل محور.

 

- بعد الانتهاء من الثلاث محاور للبرنامج الرقمي يتم فتح الاختبار البعدي.

 

- في حالة الاجتياز يتم ظهور إفادة باتمام البرنامج الرقمي للترقى" وفى حالة عدم الاجتياز يتم فتح محاولة أخرى للمعلم.

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الاكاديمية المهنية للمعلمين شهادة الصلاحية اللازمة 2024-2023 للترقي ملف الإنجاز الالكتروني صفحة كادر المعلم موقع وزاره التربيه والتعليم

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