الأحد 25 فبراير 2024
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مصر

التعليم: توزيع الدرجات المخصصة للأسئلة المقالية على خطوات الحل

د. رضا حجازي
د. رضا حجازي

شدد د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أعضاء مركز تطوير الامتحانات بالمركز القومي للامتحانات ضرورة أن تكون الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية موزعة على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى، ووضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن الاجابات المحتملة كافة.

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كما أكد أن تكون الأسئلة الموضوعية واضحة ومحددة وأن تكون لها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة، وأكد أيضا على ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية.

وثمن وزير التعليم دور المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في نجاح المنظومة التعليمية باعتباره مركزًا متخصصًا في القياس والتقويم، فضلًا عن الدور الكبير الذي لعبه المركز خلال الفترة الماضية.

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ففي إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، عقد د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم اليوم، اجتماعًا مع رؤساء المواد والمسئولين عن سحب بنك الأسئلة لامتحانات شهادة الثانوية العامة؛ بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، وذلك بمقر المركز بالمقطم.

جاء ذلك بحضور د.أحلام الباز المشرف على اللجان الفنية وتقدير الدرجات لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية، والدكتور معتز محمد رئيس قسم تطوير اﻻمتحانات بالمركز القومي للامتحانات.

تطوير الامتحانات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الاسئلة المقالية الاسئلة الموضوعية مواد اللغات الأجنبية الثانية

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