الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مصادر بالتعليم تكشف تفاصيل جديدة لـ"الدستور" عن جدول الثانوية العامة 2024

التعليم
التعليم

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان جدول الثانوية العامة 2024، حيث تسعى الوزارة للإعلان عن الجدول رسميًا من خلال منصتها الرسمية.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ"الدستور" أن الجدول سوف يراعي كافة الفئات والشعب سواء كانت الشعبة الأدبية أو العلمية (علمي علوم أو علمي رياضة).

وأضافت المصادر خلال تصريحاتها الخاصة أن الجدول سوف يتم عمل استطلاع رأي عليه من خلال اتحاد طلاب مدارس مصر حتى يتم وضعه وفقًا لرؤية الطلاب.

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وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه فور وضع جدول الثانوية العامة 2024 سيتم الإعلان عنه رسميًا وتوزيعه على كافة المدارس الثانوية على مستوى جمهورية مصر العربية. 

وعن الأوراق والرسوم المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة 2024، قالت الوزارة، تقديم الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة بكل مشتملاتها، تقديم أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر، تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للطالب، تقديم 3 صور حديثة للطالب مقاس 6×4 على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ويدون عليها اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها وتختم بخاتم الشعار، تقديم إيصال سداد رسوم دخول الامتحان وقدره 200 جنيه، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية، ويجب أن يوقع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجنة.

وتعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية ومشتملاتها، كما يجب أن يسدد الطالب مبلغ 20 جنيها نظير استخراج بيان رسوب للطالب الراسب، وتعمل المدرسة على سداد المبلغ من خلال حوالة بريدية مجمعة لجميع الطلاب الراسبين.

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