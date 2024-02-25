جداول امتحانات الثانوية العامة 2024 ، ارتفعت معدلات البحث على محركات البحث جوجل، من طلبة وطالبات الثانوية العامة تزامنا مع انتشار صور عبر صفحات السوشيال ميديا يزعمون انها صور لجداول امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي الحالي 2023/2024.

آخر أخبار جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وبالرجوع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة صحة جداول الثانوية العامة المتداول عبر صفحات السوشيال ميديا.

حقيقة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وأكدت أن الجداول المتداول غير صحيح، ولن يتم اعتماد أي جداول امتحانات الثانوية العامة حتى الآن، مضيفا أن الوزارة تشكل لجنة الآن لوضع جدول امتحانات الثانوية العامة، ومناقشته مع اتحاد طلاب مصر بصفته المتحدث الرسمي بإسم الطلاب، وبعد الموافقه عليه سيتم اعتماده من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة.

الأوراق والرسوم المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة

وعن الأوراق والرسوم المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة 2024، قالت الوزارة، تقديم الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة بكافة مشتملاتها، تقديم أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر، تقديم عدد (١) من صورة بطاقة الرقم القومي للطالب، تقديم عدد 3 صور حديثة للطالب مقاس 64 على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ويدون عليها اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها وتختم بخاتم الشعار، تقديم إيصال سداد رسوم دخول الامتحان وقدره 200 جنيه، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية، ويجب أن يوقع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجنة.

وتعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية ومشتملاتها، كما يجب أن يسدد الطالب مبلغ 20 جنيها نظير استخراج بيان رسوب للطالب الراسب، وتعمل المدرسة على سداد المبلغ من خلال حوالة بريدية مجمعة لجميع الطلاب الراسبين.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، تنطلق يوم 22 يونيو المقبل، على مستوى الجمهورية.

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