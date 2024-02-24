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مصر

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2024| جدول امتحانات الثانوية العامة

آخر أخبار امتحانات
آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2024

يبحث طلاب الثانوية العامة 2024 وأولياء الأمور عبر محرك البحث جوجل عن موعد بدء الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/2024، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه يتم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة خلال شهر فبراير الجاري، وذلك بعد الاستطلاع علي مقترحات الطلاب عن جدول الامتحانات من خلال الممثل الشرعي والوحيد لهم، وهو اتحاد طلاب مدارس الجمهورية والتي من المقرر أن تبدأ الامتحانات خلال منتصف شهر يونيو المقبل.

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة  
 

الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2024:
 

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفئات المسموح لها بدخول الامتحان:

- يسمح للفئات الآتية بالتقدم لامتحان الثانوية العامة للعام الحالى، الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى فى العام الدراسى 2023،2024 المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه ( العلمية - الأدبية ) بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو الرياضية والتى تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم.

- الطلاب الراسبون عام 2023 بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يقوموا بتسجيل بيانتهم ( استمارة الكترونية جديدة ) لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسى واحد كطلاب منتظمين.

- الطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسى 2012،2013 بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوى ) على نظام المنازل ( ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا، عليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الأعوام التى لم يتقدموا فيها للامتحان وتقوم اللجنة بـ تسجيل الاستمارة الالكترونية للطالب بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم فى التقدم.

الأوراق والرسوم المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة 2024:
 

كما  أعلنت وزارة التربية والتعليم  عن الأوراق والرسوم المطلوبة للتقديم في امتحانات الثانوية العامة 2024، وجاءت كالتالي:

١- تقديم الاستمارة الالكترونية لامتحانات الثانوية العامة بكافة مشتملاتها.

٢- تقديم أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.

٣- تقديم عدد (١) من صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

٤- تقديم عدد 3 صور حديثة للطالب مقاس 64 على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ويدون عليها اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها وتختم بخاتم الشعار.

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ننشر موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات لجميع المواد

٥- تقديم إيصال سداد رسوم دخول الامتحان وقدره 200 جنيه، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

٦- يجب أن يوقع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجنة.

٧- تعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية ومشتملاتها.

٨- كما يجب أن يسدد الطالب مبلغ 20 جنيها نظير استخراج بيان رسوب للطالب الراسب.

٩- وتعمل المدرسة على سداد المبلغ من خلال حوالة بريدية مجمعة لجميع الطلاب الراسبين.

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