ننشر موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات لجميع المواد

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، ارتفعت معدلات البحث عن امتحانات الصف الثالث الثانوي العام، من قبل الطلبة والطالبات بالمرحلة الثانوية العامة، تزامنا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وينشر "الدستور" فى التقرير التالي موعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

السبت الموافق 22 يونيو 2024، تعقد اختبارات الثانوية العامة، بالدور الأول، وفقا لتصريحات الدكتور رضا حجازي، بعد تغيير الخريطة الزمنية لتفادي موعد عيد الأضحي المبارك، بينما تعقد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024، امتحانات الدور الثانى.

أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2024

وترتبط إصدار بطاقات أرقام الجلوس الخاصة بطلاب الثانوية العامة 2024، باستلام استمارات الإلكترونية والورقية، من المدارس الثانوي، لكنترولات النظام والمراقبة لاختبارات الثانوية العامة.

وتستعد وزارة التربية والتعليم، لاعتماد الجدول الرسمي لعقد الاختبارات للطلاب الثانوية العامة، المقرر في شهر مارس المقبل.

توزيع درجات الثانوية العامة 2024

اللغة العربية، يتضمن الامتحان 4 أسئلة مقالية والباقي اختيار من متعدد، الدرجة الكلية للمادة من 80 درجة، مقسمة على 68 درجة للاختيار من متعدد و12 درجة للأسئلة المقالية.

(الإنجليزية والفرنسية والألمانية)، الدرجة الكلية من 50 درجة، متوزعه 42 درجة للاختبار من متعدد، سؤالين مقاليين من 4 درجات، سؤال تعبير من 4 درجات.

(الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية)، الدرجة الكلية 40 درجة، متوزعه 34 درجة على أسئلة الاختيار من متعدد وعددها 31 سؤالًا، 6 درجات على الأسئلة المقالية وهما سؤالان فقط.

التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة، الدرجة الكلية لكل مادة 60 درجة، عدد أسئلة الاختيار من متعدد 46 سؤالًا عليها 52 درجة، الأسئلة المقالية ستكون 4 فقط، وعليها 8 درجات، بواقع درجتين لكل سؤال.

الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا وعلوم البيئة، الدرجة الكلية لكل مادة 60 درجة، عدد الأسئلة الاختيار من متعدد 46 بإجمالي 52 درجة، 40 سؤالًا بدرجة واحدة، 6 أسئلة بدرجتين، 4 أسئلة مقالية بـ8 درجات وهى أربعة أسئلة كل سؤال منها بدرجتين.

الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة - التفاضل والتكامل) والرياضيات التطبيقية (استاتيكا - ديناميكا)، الدرجة الكلية لكل فرع 30 درجة والدرجة الكلية لكل مادة الفرعين 60 درجة، أسئلة الاختيار من متعدد 18 سؤالًا بمجموع 25 درجة، والأسئلة المقالية سؤالين وعليهما 5 درجات.