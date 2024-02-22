تنبيه هام من "التعليم" قبل ساعات من غلق التسجيل بامتحانات الثانوية العامة

قال مصدر مسئول بديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم توجيه مديريات التربية والتعليم، بالتشديد على المدارس الثانوي، لتوجه طلاب الثانوية العامة الذين لم يسجلوا الاستمارات الإلكترونية لدخول الامتحانات، والمطالبة بسرعة التسجيل قبل غلق باب التسجيل اليوم الخميس الموافق 22 فبراير كما هو معلن من قبل.

وشدد المصدر، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن وزارة التربية والتعليم لن تتخذ قرارا في مد فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارات الثانوية العامة من عدمه، حتى الآن، متابعا "فلذلك لابد من انتهاء جميع الطلاب من التسجيل قبل غلق الباب".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أتاحت لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الأحد 14 يناير 2024، ويمكن للطلاب الذين لم يسجلوا الاستمارة الدخول على الرابط التالى لملء وكتابة البيانات https://moe-register.emis.gov.eg

وتنطلق اختبارات الثانوية العامة هذا العام يوم 22 يونيو المقبل على مستوى الجمهورية.

توزيع درجات الثانوية العامة 2024

وننشر في التقرير التالي توزيع درجات الثانوية العامة 2024، وجاءت كالتالي:

اللغة العربية، يتضمن الامتحان 4 أسئلة مقالية والباقي اختيار من متعدد، الدرجة الكلية للمادة من 80 درجة، مقسمة على 68 درجة للاختيار من متعدد و12 درجة للأسئلة المقالية.

اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية والفرنسية والألمانية)، الدرجة الكلية من 50 درجة، متوزعه 42 درجة للاختبار من متعدد، سؤالين مقاليين من 4 درجات، سؤال تعبير من 4 درجات.

اللغة الأجنبية الثانية (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية)، الدرجة الكلية 40 درجة، متوزعه 34 درجة على أسئلة الاختيار من متعدد وعددها 31 سؤالًا، 6 درجات على الأسئلة المقالية وهما سؤالان فقط.

مواد التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة، الدرجة الكلية لكل مادة 60 درجة، عدد أسئلة الاختيار من متعدد 46 سؤالًا عليها 52 درجة، الأسئلة المقالية ستكون 4 فقط، وعليها 8 درجات، بواقع درجتين لكل سؤال.

مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا وعلوم البيئة، الدرجة الكلية لكل مادة 60 درجة، عدد الأسئلة الاختيار من متعدد 46 بإجمالي 52 درجة، 40 سؤالًا بدرجة واحدة، 6 أسئلة بدرجتين، 4 أسئلة مقالية بـ8 درجات وهي أربعة أسئلة كل سؤال منها بدرجتين.

مواد الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة - التفاضل والتكامل) والرياضيات التطبيقية (استاتيكا - ديناميكا)، الدرجة الكلية لكل فرع 30 درجة والدرجة الكلية لكل مادة الفرعين 60 درجة، أسئلة الاختيار من متعدد 18 سؤالًا بمجموع 25 درجة، والأسئلة المقالية سؤالين وعليهما 5 درجات.