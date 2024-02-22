الخميس 22 فبراير 2024
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مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع درجات المواد

الثانوية العامة
الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، ارتفعت معدلات البحث عن امتحانات الصف الثالث الثانوي، من قبل الطلبة والطالبات بالمرحلة الثانوية العامة، تزامنا مع غلق باب التسجيل الإلكتروني، لاستمارات اختبارات الثانوية العامة، هذا العام الدراسي 2023/2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع درجات المواد

وعن خطوات إعلان جدول اختبارات الثانوية العامة 2023/2024، يعلن "الدستور" التفاصيل الكاملة للاستعداد لإعلان جدول الثانوية العامة بما يتناسب مع جميع الشعب.

تستعد كنترولات الثانوية العامة، لاستلام استمارات الإلكترونية والورقية، من المدارس الثانوي، الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك بعد تجميعها ومراجعتها والتأكد من صحة البيانات فى تلك الاستمارتين.

آخر موعد للتسجيل الإلكتروني لاستمارات الثانوية العامة 2024

أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة 

وترتبط إصدار بطاقات أرقام الجلوس الخاصة بطلاب الثانوية العامة 2024، باستلام استمارات الإلكترونية والورقية، من المدارس الثانوي.

وتقوم الوزارة، باعتماد الجدول الرسمي لعقد الاختبارات للطلاب الثانوية العامة،  المقرر الإعلان عنه خلال شهر مارس المقبل، وذلك بعد الموافقه على ترتيب أوقات ووضع المواد واختيار الأيام، مع اتحاد طلاب مدارس مصر.

من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، تبدأ تعقد اختبارات الثانوية العامة، بالدور الأول، بينما تعقد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024، امتحانات الدور الثانى.

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توجيهات من "التعليم" بشأن استمارة الثانوية العامة 2024

توزيع درجات الثانوية العامة 2024

  • اللغة العربية، يتضمن الامتحان 4 أسئلة مقالية والباقي اختيار من متعدد، الدرجة الكلية للمادة من 80 درجة، مقسمة على 68 درجة للاختيار من متعدد و12 درجة للأسئلة المقالية.
  • اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية والفرنسية والألمانية)، الدرجة الكلية من 50 درجة، متوزعه 42 درجة للاختبار من متعدد، سؤالين مقاليين من 4 درجات، سؤال تعبير من 4 درجات.
  • اللغة الأجنبية الثانية (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية)، الدرجة الكلية 40 درجة، متوزعه 34 درجة على أسئلة الاختيار من متعدد وعددها 31 سؤالًا،  6 درجات على الأسئلة المقالية وهما سؤالان فقط.
  • مواد التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة، الدرجة الكلية  لكل مادة 60 درجة، عدد أسئلة الاختيار من متعدد 46 سؤالًا عليها 52 درجة، الأسئلة المقالية ستكون 4 فقط، وعليها 8 درجات، بواقع درجتين لكل سؤال.
  • مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا وعلوم البيئة، الدرجة الكلية لكل مادة  60 درجة، عدد الأسئلة الاختيار من متعدد 46 بإجمالي 52 درجة، 40 سؤالًا بدرجة واحدة، 6 أسئلة بدرجتين،  4 أسئلة مقالية بـ8 درجات وهى أربعة أسئلة كل سؤال منها بدرجتين.
  • مواد الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة - التفاضل والتكامل) والرياضيات التطبيقية (استاتيكا - ديناميكا)، الدرجة الكلية  لكل فرع  30 درجة والدرجة الكلية لكل مادة الفرعين 60 درجة، أسئلة الاختيار من متعدد 18 سؤالًا بمجموع 25 درجة، والأسئلة المقالية سؤالين وعليهما 5 درجات.
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