جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، ارتفعت معدلات البحث عن امتحانات الصف الثالث الثانوي، من قبل الطلبة والطالبات بالمرحلة الثانوية العامة، تزامنا مع غلق باب التسجيل الإلكتروني، لاستمارات اختبارات الثانوية العامة، هذا العام الدراسي 2023/2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع درجات المواد

وعن خطوات إعلان جدول اختبارات الثانوية العامة 2023/2024، يعلن "الدستور" التفاصيل الكاملة للاستعداد لإعلان جدول الثانوية العامة بما يتناسب مع جميع الشعب.

تستعد كنترولات الثانوية العامة، لاستلام استمارات الإلكترونية والورقية، من المدارس الثانوي، الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك بعد تجميعها ومراجعتها والتأكد من صحة البيانات فى تلك الاستمارتين.

أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة

وترتبط إصدار بطاقات أرقام الجلوس الخاصة بطلاب الثانوية العامة 2024، باستلام استمارات الإلكترونية والورقية، من المدارس الثانوي.

وتقوم الوزارة، باعتماد الجدول الرسمي لعقد الاختبارات للطلاب الثانوية العامة، المقرر الإعلان عنه خلال شهر مارس المقبل، وذلك بعد الموافقه على ترتيب أوقات ووضع المواد واختيار الأيام، مع اتحاد طلاب مدارس مصر.

من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، تبدأ تعقد اختبارات الثانوية العامة، بالدور الأول، بينما تعقد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024، امتحانات الدور الثانى.

توزيع درجات الثانوية العامة 2024