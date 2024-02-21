الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

غلق باب التسجيل الإلكتروني لاستمارات دخول اختبارات الثانوية العامة.. غدًا

طلاب
طلاب

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب التسجيل الإلكتروني للاستمارات الإلكترونية للتقدم للامتحانات لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2023/2024م، على الموقع الإلكتروني غدًا الخميس، عبر الرابط https://moe-register.emis.gov.eg/.

وبدأت المدارس الثانوي، في استلام الاستمارات من الطلاب لمراجعة بيانتها وتسليمها للكنترولات لتجهيز بطاقات ارقام جلوس الطلاب استعدادا لعقد اللجان الامتحانيه.


ووجهت الوزارة الطلاب بضرورة التأكد من توضيح كافة المواد التي سيتم الامتحان فيها بالاستمارات الإلكترونية، وهي كالآتي:

توجيهات من "التعليم" بشأن استمارة الثانوية العامة 2024


أولًا: بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.


ثانيًا: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (العلوم): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وطريقة عمل بريد إلكتروني موحد

ثالثًا: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.


وشددت الوزارة على جميع الجهات المعنية الالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان ولا يسمح بقبول أية استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.

أرقام جلوس الطلاب الاستمارات الإلكترونية طلاب الشعبة العلمية طلاب الشعبة الأدبية أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

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