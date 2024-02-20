الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

قرار مهم من "التعليم" بشأن استخدام المحمول أثناء الدراسة

رضا حجازي
رضا حجازي

أصدر د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم (٨) بتاريخ ٢٠ /٢ / ٢٠٢٤ بشأن تفعيل حظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء سير العملية الدراسية والتعليمية بجميع المدارس.

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وتحقيقًا للنظام والانضباط أثناء العملية الدراسية والتعليمية نص الكتاب الدورى على أن "يفعّل بحزم تطبيق الأحكام المقررة بموجب المادة 21 المخالفة رقم 3 من القرار الوزاري رقم (۱۸۷) لسنة ۲۰۲۳ بإصدار لائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي المشار إليه والخاصة بحظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء العملية التعليمية بالمدارس كافة".

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كما نص على أن يعمل بهذا الكتاب الدوري وعلى الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ ما ورد من أحكام بدقة وحزم، وعلى جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك.

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