قرار مهم من "التعليم" بشأن استخدام المحمول أثناء الدراسة

أصدر د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم (٨) بتاريخ ٢٠ /٢ / ٢٠٢٤ بشأن تفعيل حظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء سير العملية الدراسية والتعليمية بجميع المدارس.

وتحقيقًا للنظام والانضباط أثناء العملية الدراسية والتعليمية نص الكتاب الدورى على أن "يفعّل بحزم تطبيق الأحكام المقررة بموجب المادة 21 المخالفة رقم 3 من القرار الوزاري رقم (۱۸۷) لسنة ۲۰۲۳ بإصدار لائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي المشار إليه والخاصة بحظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء العملية التعليمية بالمدارس كافة".

كما نص على أن يعمل بهذا الكتاب الدوري وعلى الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ ما ورد من أحكام بدقة وحزم، وعلى جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك.