موضوعان و40 ألف جنيه.. "التعليم" تعلن تفاصيل جائزة "الفنجري"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، نظارة هيئة قضايا الدولة، موضحة أنه تم تخصيص مبلغ 40 ألف جنيه لجائزتين أصليتين، بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 20 ألف جنيه في أي من الموضوعين “جهود ذوي الإعاقة في إثراء الفقه الإسلامي”، و"مسئولية رجال الأعمال في النهوض بالمجتمعات".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تخصيص مبلغ عشرون ألف جنيه لعدد جائزتين تقديريتين بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة منها عن عشرة آلاف جنيه في أي من الموضوعين، وتخصيص مبلغ أربعون ألف جنيه ل 8 جوائز تشجيعية للبحوث الجيدة غير الفائزة بالجوائز التقديرية والأصلية، بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة منها عن 5 آلاف جنيه في أي من الموضوعين.

شروط التقديم في المسابقة

وتتضمن شروط التقديم في مسابقة جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري:

1- الجائزة مفتوحة لجميع المواطنين وأبناء الأمة الإسلامية.

2- يقدم البحث بموجب إيصال استلام بمكتب رئيس هيئة قضايا الدولة - 42 شارع جامعة الدول العربية في ميعاد غايته 31 يناير2025 وذلك من عدد ثلاث نسخ بما لا يقل عن 70 صفحة ولا يجاوز 150 صفحة وعدد ثلاث ملخصات للبحث بما لا يقل عن عشر صفحات ولا يجاوز عشرين صفحة، بحيث يتضمن موجزًا للبحث بجميع عناصره لأنه يخضع للفحص بصفة مبدئية ليكون مؤشرًا لإحالة البحث للتحكيم من عدمه، فضلًا عن CD يتضمن نسخة من البحث (PDF) و (WORD) ويستبعد البحث من المسابقة في حالة عدم الالتزام بهذه الشروط.

3 - يشترط في البحث أن يكون معدًا للمسابقة ولم يسبق نشره أو تقديمه لأية جهة أخرى، وأن يتضمن إضافات واجتهادات جديدة تنفع الإسلام والمسلمين والعالم بصفة عامة، وألا يكون صاحبه قد سبق له الحصول على جائزة أصلية في المسابقة خلال ثلاث سنوات سابقة لإتاحة الفرصة لغيره، وللجنة شئون الوقف طبع أو نشر أي بحث فائز متى قدرت ذلك دون الرجوع على اللجنة أو الوقف بأي حق قبلها.

4-على أصحاب الأبحاث غير الفائزة ضرورة استردادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة المسابقة وفي حالة عدم استردادها خلال هذه الفترة يحق لإدارة الجائزة دشتها.