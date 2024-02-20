مصدر بـ"التعليم: تعليمات مشددة لجميع المدارس بضرورة الالتزام بخريطة توزيع المنهج

قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك تعليمات مشددة من الموجهين الأوائل بكل بمادة، لجميع المدارس بضرورة الالتزام بخريطة توزيع المنهج.

وأكد المصدر أنه تم توزيع خريطة توزيع المنهج الدراسي، بالفصل الدراسي الثاني، على جميع المدارس، للالتزام بمنهج شهر فبراير.

وأضاف أنه تم التشديد على الانتهاء من منهج شهر فبراير، قبل تحديد موعد امتحانات الشهر.

تعليمات لضبط العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات للمديريات التعليمية، لضبط العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023 /2024، من خلال دعم القرائية بالمدارس للصفوف الأولى، ومتابعة ظاهرة التسرب التعليمي وإعطاء أولوية واهتمام للتعليم المجتمعي.

كما وجهت وزارة التربية والتعليم، بضرورة التأكيد على الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم (۱۸۷) لسنة ۲۰۲۳، بشأن لإصدار لائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، والتأكيد على الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم (١٦٣) لسنة ۲۰۲۳، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي العام/ الفني.

وشددت الوزارة، على ضرورة متابعة إجراءات اختيار مبادرة (۱۰۰۰) معلم من شباب المعلمين، لتدريبهم وتأهيلهم، ليصبحوا مديري مدارس، ومتابعة تسليم العمل للمعلمين الجدد المسابقة (۳۰) ألف معلم، وكذا تسليم ٥٤ معلم 5% وإعفائهم من شرط الشهادة المؤمنة، وتفعيل دور وحدات التواصل والدعم للمعلمين بالمديرية، ومتابعة تسليم التابلت الطلاب الصفين الأول الثانوي العام بالمديرية التابعين لها.