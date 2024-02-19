الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التعليم" تخاطب المديريات لترشيح معلمين لجودة الأداء في التعليم الفني

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أرسلت الإدارة المركزية لأكاديمية معلمى التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا، إلى مديرى مديريات التربية والتعليم، موضحة أنه فى إطار حرص الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني على التنسيق المستمر مع المديريات من خلال مسئولي التدريب للتعليم الفني، يجب اتخاذ اللازم:

1- ترشيح 3 مرشحين لاختيار واحد من بينهم لتولي مهمة (مسئول أو منسق تدريب للتعليم الفني بالمديرية).

2-  ترشيح 3 معلمين لاختيار واحد من بينهم لتولي مهمة مسئول شئون تقويم الأداء أو جودة التدريب للتعليم الفنى وفق الشروط التالية:

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- مؤهل عالي مناسب وخبرة في مجال التدريب - الجودة - تقويم الأداء والقدرة على الإدارة والقيادة والتخطيط والتنظيم والقدرة على العمل تحت ضغط وحل المشكلات والقدرة على التواصل والتنسيق وإجادة تكنولوجيا المعلومات ومهارات الحاسب الآلي Microsoft Office، ويمكن أن يكون من بينهم مسئول أو منسق التدريب للتعليم الفني المكلف في الوقت الحالي.

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وشددت الوزارة على أنه يتم الرد على الوزارة وإفادتها بأسماء المرشحين مرفق بها السيرة الذاتية، وصحف الأحوال وذلك في موعد أقصاه يوم الأربعاء 21 فبراير الجارى وسوف تعقد المقابلة الشخصية بمقر الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني بالدور السابع بمبني قطاع الكتب - الطالبية - فيصل علي النحو التالي: للمرشحين لمهمة (مسئول أو منسق) تدريب سيكون يوم الإثنين الموافق 26 فبراير الجارى، كما تعقد المقابلات  للمرشحين لمهمة مسئول شئون تقويم الأداء وجودة التدريب يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير الجارى.

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