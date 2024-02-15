الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم": تقييم طلاب التعليم الفني بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما، للمديريات التعليمية، بشأن الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل للعام الدراسي الحالي 2023/2024، لطلاب التعليم الفني الصف الأول والثاني والثالث بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المبنية وفقًا منهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، أنه تنفيذًا للائحة التقييم والتحقق المعدلة والمعتمدة من الوزير بأعمال التحقق الخارجي لضمان صحة وموثوقية عمليات وقرارات التقييم والتأكد من فعالية التحقق الداخلي بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل.

انطلاق فعاليات "تدريب الذكاء الاصطناعي لإعداد طلاب التعليم الفني" في الغربية

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه سيتم تنفيذ الزيارة الأولي لأعمال التحقق الخارجي خلال الفترة من السبت 17 فبراير حتى الثلاثاء 20  من نفس الشهر، لذا يرجى التوجيه المدير عام التعليم الفني بما يلى:-

-  تنفيذ أعمال التحقق الخارجي للمدارس المستهدفة وفقًا للجدول.

- التنبيه على مسئولي لجنة متابعة منهجية الجدارات بالتعليم الفني بمديريتكم ابلاغ المكلفين بتلك الزيارات مع الالتزام باستلام التقارير الخاصة بالزيارات من المحققين، وارسالها للجنة المختصة لأعمال التقييم والتحقق بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بالوزارة بحد أقصى الاثنين 26 فبراير.

- توفير أماكن إقامة (استراحة) للقادمين من محافظات اخري لأعمال التحقق بمدارسكم خلال فترة الزيارة.

- يراعى صرف بدلات السفر والانتقالات للمحققين من محافظتكم بالإدارات التعليمية / المديرية.

txt

طالبات نجع حمادي يتصدرن نتيجة "أنشطة اللغة العربية لطلاب التعليم الفني" بقنا

- على المكلف بأعمال التحقق الخارجي، تسليم النسخة الورقية من التقرير الي السيد مسئول الجدارات بالتعليم الفني بالمديرية، وإرسال نسخة Soft من استمارة التحقق الخارجي علي الواتس (WhatsApp) فور الانتهاء من تنفيذ الزيارة إلى منسق البرنامج بكل نوعية بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، وعدم التأخير في إرسال ذلك بحد أقصى الخميس 22 فبراير.

ا
ا
منهجية الجدارات لتعليم الفني سوق العمل المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات برامج الدراسية أعمال التقييم

مواد متعلقة

انطلاق أول بث تجريبي لمحاضرات الصف الثالث الثانوي العام بالقليوبية

"التعليم" تعلن الدروس المقررة لشهر فبراير للصف الثاني الثانوي العام

"التعليم" تعلن الدروس المقرره لشهر فبراير للصفوف الدراسية

آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 الإلكترونية بالخطوات

موعد اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 رسميًا ومواصفات الامتحان

"التعليم" تعلن تعليمات امتحانات أبناؤنا في الخارج بالفصل الدراسي الثاني

رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2024 عبر موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين

توزيع منهج الفيزياء للصفين الأول والثاني الثانوي بالفصل الدراسي الثاني

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية