الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 الإلكترونية بالخطوات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تسجيل استمارة الالكترونية، للصف الثالث الثانوي العام، ازدادت معدلات البحث، عبر محركات البحث جوجل، بتلك الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات والمعلمين وأولياء الأمور، تزامنا مع انتهاء المدة المحددة لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي لدخول امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، استعدادا لأختبارات الثانوية العامة المقررة فى 22 يونيو المقبل. 

تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 

وترصد "الدستور" فى التقرير التالي رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024، ورصد تفاصيل أخر موعد للتسجيل وتسليم الاستمارة عقب طباعتها وتسليم كافة ملحقاتها. 

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رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 

تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 يكون من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اضغط على الرابط التالي: من هنا.

ثم يتم تسجيل الدخول بالبريد الالكتروني الموحد من أجل إكمال خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، وفي حال لم يك لديك بريد الكتروني موحد يمكنك إنشاء واحد عن طريق أيقونة إنشاء حساب البريد الإلكتروني 

أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 

يوم الخميس ٢٢ فبراير 2024 الجاري، آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي، ويبدأ تسليم الاستمارات في المدرسة، بداية من 11 فبراير وحتى الخميس 29 فبراير 2024. 

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 

موعد امتحانات الثانوية العامة من المقرر أن تبدأ من 22 يونيو 2024 المقبل، وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الجاري 2023/2024 ، فور العودة من أجازة عيد الأضحى المبارك والذي يبدأ من 15 يونيو.

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توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024

المجموع الكلي من 410 

-  مادة اللغة العربية من  80 درجة  

 

- مادة اللغة الأجنبية الأولى من  50 درجة 

 

- مادة اللغة الأجنبية الثانية من 40 درجة  

 

-  مادة الفيزياء من  60 درجة  

 

- مادة الجيولوجيا من  60 درجة 

 

- مادة الكيمياء من 60 درجة  

 

-  مادة الأحياء من  60 درجة 

 

- مادة الجبر والهندسة الفراغية من 30 درجة 

 

-  مادة التفاضل والتكامل من 30 درجة 

 

- مادة الاستاتيكا من 30 درجة 

 

- مادة الديناميكا من  30 درجة 

 

- مادة التاريخ من  60 درجة 

 

- مادة الجغرافيا من  60 درجة 

 

- مادة الفلسفة والمنطق من 60 درجة 

 

- مادة علم النفس والاجتماع من 60 درجة 

 

-  التربية الدينية من 25 درجة 

 

- التربية الوطنية من 25 درجة 

 

-  الاقتصاد والإحصاء من  50 درجة 

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