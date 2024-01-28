انطلاق فعاليات "تدريب الذكاء الاصطناعي لإعداد طلاب التعليم الفني" في الغربية

نظمت مديرية التربية والتعليم بالغربية، فاعليات البرنامج التدريبي"الذكاء الاصطناعي لإعداد طلاب التعليم الفني لسوق العمل"، بحضور مجموعة من طالبات التعليم الفني.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية

واكد وكيل تعليم الغربية أن التدريب يهدف إلي التعريف بالبرنامج والوقوف علي اساسيات التدريب وأهم عناصره، وتم التدريب بقاعة التنمية المهنية بالمديرية تحت إشراف الدكتورة ميرفت فايد مدير إدارة التدريب بالمديرية وبالتعاون مع وحدة الإنتقال لسوق العمل برعاية المؤسسة المصرية للتنمية والجودة



وفى سياق متصل التقى اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، يرافقه الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، بطلاب الفوج الأول للرحلة المتجهة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، والتي تمتد خلال الفترة من ٢٤ يناير إلى ٦ فبراير 2024، وذلك بمشاركة الطلاب الفائزين في مسابقات تحدي القراءة، والمشروع الوطني للقراءة، على مستوى المديرية والجمهورية، حيث يرافقهم الأستاذ تامر فؤاد، موجه عام المكتبات بالمديرية، والمشرفين والأخصائيين الفائزين في المسابقات الوزارية على مستوى الجمهورية.