انطلاق أول بث تجريبي لمحاضرات الصف الثالث الثانوي العام بالقليوبية

انطلاق أول بث تجريبي لمحاضرات الصف الثالث الثانوى العام، من مدرسة كفر شكر الرسمية لغات، بمحافظة القليبوبية، إلي جميع مدارس المرحلة الثانوية بإدارة كفر شكر التعليمية بالقليوبية.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وذلك لجذب الطلاب للمدارس وحضور المحاضرات بانتظام وان المحاضرات يقوم بإلقائها نخبة متميزة من المعلمين الأكفاء.

كان قد طالب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع مديري المديريات التعليمية، بضرورة الانضباط المدرسي للطلاب والمعلمين، لتحقيق انتظام العملية التعليمية، بالفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

عوامل لجذب الطلاب للمدارس

كما طالب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة انتظام المعلمين في الحضور لتحقيق الانضباط، والعمل على جذب الطلاب للمدرسة خاصة طلاب الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي، من خلال الأتي:

تقديم محاضرات لهم يقدمها أفضل المعلمين، مع الإعلان عن هذه المحاضرات في جداول بالمدارس.

الاهتمام بتنظيم يوم النشاط الرياضي والثقافي من كل أسبوع بجميع المدارس بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة لمساعدة الطلاب على التركيز والفهم

المساهمة في بناء اللياقة البدنية والذهنية والصحية للطلاب، فضلًا عن اكتشاف المواهب ورعايتها.

وكان قد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع مديري المديريات التعليمية، بضرورة تفعيل الغياب الإلكتروني، ومتابعة مديري المديريات والإدارات التعليمية لنسب الغياب بين الطلاب فى المدارس.

نسبة توريد الكتب المدرسية إلى المديريات التعليمية

واطمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، من مديري المديريات بمختلف المحافظات على نسبة توريد الكتب المدرسية إلى المديريات التعليمية والتى تجاوزت الـ ٩٠%.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من تسليمها للطلاب، وكذلك ضرورة متابعة الصيانة الدورية للمدارس وأن يقوم مسئول الصيانة بالمدارس بالإبلاغ عن أي أعمال تحتاج إلى صيانة.