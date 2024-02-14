أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج الأحياء للصفين الأول والثاني الثانوي العام، للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وجاء توزيع منهج الأحياء للصف الأول الثانوي، كالتالي :

- الباب الثالث توارث الصفات- الدرس الأول الطرز الكروموسومى - النظرية الكروموسومية - تفسير قوانين مندل فى ضوء نظرية الكروموسومات - الدرس الثاني توارث فصائل الدم فى الإنسان عامل ريسوس والجينات المتكاملة والجينات المعنية إلى نهاية الفصل والصفات المرتبطة بالجنس إلى نهاية الفصل.

- الباب الرابع " تصنيف الكائنات الحية - أسس تصنيف الكائنات الحية - التصنيف الحديث للكائنات الحية إلى نهاية مملكة الطلائعيات - مملكة الفطريات - مملكة النبات - مملكة الحيوان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن شرح وتوزيع المقرر من 10 فبراير الجاري وحتى 27 أبريل المقبل.

توزيع منهج الأحياء للصف الثاني الثانوي:

- الفصل الرابع الإخراج في الكائنات الحية.

- من بداية الإخراج في الحيوان حتي نهاية تركيب الجلد.

- من بداية الكلية حتي نهاية جهاز الكلي الصناعية.

- من بداية الإخراج في النبات حتي نهاية الفصل الرابع.

- الوحدة الخامسة الإحساس في الكائنات الحية.

- من بداية الإحساس في النبات حتي نهاية الانتحاء المائي.

- من بداية الجهاز العصبي والإحساس قي الإنسان حتي نهاية أنواع الخلايا العصبية.

- من بداية الغراء العصب حتي نهاية خصائص السيال العصبي.

- من بداية التشابك العصب حتي نهاية كيفية انتقال السيال العصبي عبر التشابك العصبي.

- الجهاز العصبي المركزي - الجهاز العصبي الطرفي.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت على موقعها الإلكتروني المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي:

‏https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning