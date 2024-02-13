التعليم: تحرير عقود 54 معلم مساعد من ذوى الهمم ضمن مسابقة "30 ألف معلم"

أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (37)، بشأن اتخاذ إجراءات تحرير عقود عدد 54 معلمًا ضمن نسبة (5%؜) المقررة لشغل وظيفة معلم مساعد في إطار مسابقة "30 ألف معلم".

وجاء نص القرار على أنه اعتبارًا من 1/9/2023، يشغل وظيفة معلم مساعد - بالتعاقد - ضمن نسبة (5%؜) المقررة بموجب المادة (22) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

كما نص القرار على أن تحرر عقود شغل الوظائف، وفقًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2013، بعد استيفاء المسوغات المتطلبة قانونًا لشغل الوظيفة، مع استثنائهم من تقديم شهادة اجتياز التدريب الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.