الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم: تحرير عقود 54 معلم مساعد من ذوى الهمم ضمن مسابقة "30 ألف معلم"

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (37)، بشأن اتخاذ إجراءات تحرير عقود عدد 54 معلمًا ضمن نسبة (5%؜) المقررة لشغل وظيفة معلم مساعد في إطار مسابقة "30 ألف معلم".

وجاء نص القرار على أنه اعتبارًا من 1/9/2023، يشغل وظيفة معلم مساعد - بالتعاقد - ضمن نسبة (5%؜) المقررة بموجب المادة (22) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

كما نص القرار على أن تحرر عقود شغل الوظائف، وفقًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2013، بعد استيفاء المسوغات المتطلبة قانونًا لشغل الوظيفة، مع استثنائهم من تقديم شهادة اجتياز التدريب الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

وظيفة معلم مساعد وزير التربية والتعليم نسبة ٥٪؜ الاشخاص ذوي الاعاقة مسابقة ٣٠ ألف معلم

مواد متعلقة

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع.. إنفوجراف

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

رابط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024.. وشروط التقديم

عاجل.. مصدر يكشف حقيقة إلغاء مسابقة الـ30 ألف معلم الجديدة 2024

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

الحصاد الأسبوعى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.. إنفوجراف

رضا حجازى: الرئيس كلفنى بإقناع المجتمع بأهمية تطوير المنظومة وقال «نريد بناء جيل قادر على تحمل المسئولية»

الأكثر قراءة

بعد توقيع العقود.. تعرف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب الوطني

زيارة تاريخية وجدول أعمال مزدحم.. ماذا يحمل أردوغان في أولى رحلاته لمصر؟

عاجل.. نكشف تفاصيل اتفاق اتحاد الكرة مع فيتوريا لإنهاء أزمة الشرط الجزائى

عاجل.. محمد صلاح يشارك فى تدريبات ليفربول بعد تعافيه من الإصابة

عاجل| "كنا نخشى النظر من النافذة".. ماذا حدث فى رفح بعد القصف الإسرائيلى العنيف؟

كشف لغز سرقة طالب داخل إحدى المولات الشهيرة بالتجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟