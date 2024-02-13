الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة التعليم تنظم اللقاء التنشيطى والتعريفى بأنشطة التوكاتسو للمدارس الحكومية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت  وزارة التربية والتعليم  والتعليم الفني اللقاء التنشيطى والتعريفى لأنشطة التوكاتسو (الباقة الأساسية) للمدارس الحكومية؛ وذلك خلال الفترة من ١٠ إلى ١٣ فبراير، وذلك بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاهتمام بالأنشطة المدرسية الهادفة وتطبيق أنشطة التوكاتسو فى المدارس الحكومية، وفي ضوء التعاون المثمر والبناء بين وحدة المدارس اليابانية والإدارة المركزية للتعليم العام (التعليم الابتدائي).

وأوضحت الوزارة أن أنشطة التوكاتسو يجرى تطبيقها على المدارس الابتدائية فى (٨) محافظات (القاهرة، الإسكندرية، الغربية، جنوب سيناء، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، الجيزة)، وذلك كمرحلة أولى فى (٤٣٥) مدرسة من إجمالى (١٧٠٠) مدرسة على مدار أربع سنوات تبدأ من العام الدراسى القادم  ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

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وتمثلت الفئة المستهدفة لهذا اللقاء في موجهى الصفوف الأولى والعليا وعددهم (١٩٨) موجهًا، وعدد (٢٣٠) مدير مدرسة من القاهرة الكبرى.

وقد شارك فى متابعة هذا اللقاء فريق من الخبراء اليابانيين بوحدة المدارس المصرية اليابانية، حيث أشادوا بكفاءة وتعاون المستهدفين وآلية اختيارهم، وكذلك تميزهم العلمى فى مداخلاتهم ودافعيتهم في العمل.

وكان قد طالب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع مديري المديريات التعليمية، بضرورة الانضباط المدرسي للطلاب والمعلمين، لتحقيق انتظام العملية التعليمية، بالفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2023 /2024.

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كما طالب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة انتظام المعلمين في الحضور لتحقيق الانضباط، والعمل على جذب الطلاب للمدرسة خاصة طلاب الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي، من خلال الآتي:

تقديم محاضرات لهم يقدمها أفضل المعلمين، مع الإعلان عن هذه المحاضرات في جداول بالمدارس.

الاهتمام بتنظيم يوم النشاط الرياضي والثقافي من كل أسبوع بجميع المدارس بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة لمساعدة الطلاب على التركيز والفهم

المساهمة في بناء اللياقة البدنية والذهنية والصحية للطلاب، فضلًا عن اكتشاف المواهب ورعايتها.

أنشطة التوكاتسو مدارس الحكومية المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر وزارة التربية والتعليم موجهى الصفوف الأولى المدارس الابتدائية بالأنشطة المدرسية

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