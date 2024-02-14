الأربعاء 14 فبراير 2024
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مصر

توزيع منهج العلوم للصف الثالث الإعدادى بالفصل الدراسي الثاني

جريدة الدستور

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج مادة العلوم للصف الثالث الإعدادى، بالفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

وجاء توزيع المنهج كالتالى :

- الوحدة الأولى التفاعلات الكيميائية- الدروس الأول التفاعلات الكيميائية - الدرس الثاني سرعة التفاعلات الكيميائية.

- الوحدة الثانية الطاقة والكهرباء والنشاط الإشعاعى - الدرس الأول الخصائص الفيزيائية للتيار الكهربائي - الدرس الثاني التيار الكهربائي والأعمدة الكهربائية - الدرس الثالث النشاط الإشعاعى والطاقة النووية.

- الوحدة الثالثة: الجينات والوراثة المبادئ الأساسية للوراثة.

- الوحدة الرابعة: التنظيم الهرمونى فى الإنسان.

 

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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن توزيع هذه الدروس خلال الفترة من 10 فبراير الجارى حتى 27 أبريل المقبل، وتتم المراجعة على الدروس والموضوعات خلال مايو المقبل قبل امتحانات نهاية العام الدراسى.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت على موقعها الإلكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي: 

‏https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning

 

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ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.

وكان قد طالب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع مديري المديريات التعليمية، بضرورة الانضباط المدرسي للطلاب والمعلمين، لتحقيق انتظام العملية التعليمية، بالفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

عوامل لجذب الطلاب للمدارس 

كما طالب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة انتظام المعلمين في الحضور لتحقيق الانضباط، والعمل على جذب الطلاب للمدرسة خاصة طلاب الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي.

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منهج مادة العلوم صف الثالث الإعدادي وزارة التربية والتعليم جميع المواد الدراسية المحتوى التعليمي التفاعلات الكيميائية عام الدراسي الحالي 2023 2024

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