الأربعاء 14 فبراير 2024
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مصر

رابط نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلبة المصريين في الخارج

جريدة الدستور

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 للطلبة المصريين في الخارج.

ويمكن لجميع الطلبة والطالبات، المصريين بالخارج، الاطلاع على نتيجة الفصل الدراسي الأول، من خلال هذا الرابط.

https://sabroad-register.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2FStudents

وطالب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع مديري المديريات التعليمية، بضرورة الانضباط المدرسي للطلاب والمعلمين، لتحقيق انتظام العملية التعليمية، بالفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

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عوامل لجذب الطلاب للمدارس 

كما طالب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة انتظام المعلمين في الحضور لتحقيق الانضباط، والعمل على جذب الطلاب للمدرسة خاصة طلاب الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي، من خلال الأتي:

  • تقديم محاضرات لهم يقدمها أفضل المعلمين، مع الإعلان عن هذه المحاضرات في جداول بالمدارس.
  • الاهتمام بتنظيم يوم النشاط الرياضي والثقافي من كل أسبوع بجميع المدارس بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة لمساعدة الطلاب على التركيز والفهم
  • المساهمة في بناء اللياقة البدنية والذهنية والصحية للطلاب، فضلًا عن اكتشاف المواهب ورعايتها.

وكان قد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع مديري المديريات التعليمية، بضرورة تفعيل الغياب الإلكتروني، ومتابعة مديري المديريات والإدارات التعليمية لنسب الغياب بين الطلاب فى المدارس.

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نسبة توريد الكتب المدرسية إلى المديريات التعليمية

واطمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، من مديري المديريات بمختلف المحافظات على نسبة توريد الكتب المدرسية إلى المديريات التعليمية والتى تجاوزت الـ ٩٠%.

وشدد وزير التربية والتعليم، على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من تسليمها للطلاب، وكذلك ضرورة متابعة الصيانة الدورية للمدارس، على أن يقوم مسئول الصيانة بالمدارس بالإبلاغ عن أي أعمال تحتاج إلى صيانة فورا.

نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول وزارة التربية والتعليم المصريين بالخارج لعام الدراسي الحالي 2023-2024 طلبة المصريين في الخارج الفصل الدراسي الثاني انتظام العملية التعليمية

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