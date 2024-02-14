الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2024 عبر موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين

الأكاديمية المهنية
الأكاديمية المهنية للمعلمين

ترقيات المعلمين 2024، ارتفعت معدلات البحث، عبر محركات البحث جوجل، من المعلمين والمعلمات، بتلك الكلمات البحثية، تزامنا مع إعلان ضوابط جديدة بشأن ترقيات المعلمين 2024، من الأكاديمية المهنية للمعلمين، والشروط الواجب لحدوث حركة الترقيات.

ترقيات المعلمين 2024

ما يقارب 400 ألف معلم، تستهدفها ترقيات المعلمين 2024، وفقا لما أعلنته الدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم.

فيما تغطي حركة ترقيات المعلمين مختلف الإدارات والمديريات التعليمية على مستوي الجمهورية، كما تغطي مختلف التخصصات والصفوف الدراسية لمن استوفى شروط الترقية لدرجة وظيفية أعلى.

بدء اختبارات المعلمين ضمن مبادرة "الألف معلم" بالمنيا

رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2024

الأكاديمية المهنية للمعلمين، اتاحت لجميع المرشحين للترقية الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2024، من اجل التأكد من انطباق شروط الترقية عليهم، حتى تبدأ خطوات التسجيل على موقع الأكاديمية لمن تتوافر لديهم شروط الترقية عبر رابط التسجيل والاستعلام عن حركة الترقيات من من خلال الدخول عبر هذا الرابط: هنا.

شروط ترقيات المعلمين

وجاءت شروط ترقيات المعلمين كالتالي: 

  • المعلم المرشح للترقية أكمل خمس سنوات في ممارسة العمل بشكل فعلي في الوظيفة للمعلمين في تاريخ الـ31 من شهر ديسمبر المقبل، بحد أدنى.

-الحصول في أخر عامين على تقرير تقويم أداء عام بحد أدنى فوق متوسط.

-أ ن يكون المعلم أيضًا على رأس العمل بالفعل وقت تقديم طلب الترقية.

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ترقيات المعلمين 2024.. الخطوات والمستندات المطلوبة للتسجيل عبر الأكاديمية المهنية

كما يتطلب الاستفادة من ترقيات المعلمين الأتي: 

-حصول المعلم على الرخصة المهنية من موقع الرخصة المهنية للمعلمين

-ألا يقل تقييم الأداء الوظيفي عن تقدير جيد جدًا لمدة 3 سنوات قبل تقدمه للحصول على الترقية

-تضمين طلب التسجيل للترقيات الرخصة المهنية وغيرها من المستندات المطلوبة للحصول على الترقية.

وتتولى الإدارات التعليمية مهمة التحقق من توافر الشروط اللازمة في كل معلم متقدم للحصول على شهادة صلاحية الترقي من خلال الأوراق المقدمة لكل معلم.

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