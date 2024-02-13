الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء اختبارات المعلمين ضمن مبادرة "الألف معلم" بالمنيا

المدارس
المدارس

بدأت مديرية تعليم المنيا، اليوم الثلاثاء، اختبارات المعلمين ضمن مبادرة "الألف معلم" ويستمر التقديم حتى يوم 19 فبراير الجاري.

وتعقد لجنة برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم المقابلات بمقر المديرية، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا لمن تنطبق عليه الشروط الآتية: -

أن يكون السن من 35 إلى 45 عامًا، أن يكون المتقدم شاغلًا لوظيفة وكيل مدرسة.

أن يكون حاصلًا على تقييم أداء كفء خلال آخر 3 سنوات، ولا يكون حصل على أي أحكام تأديبية نهائيًا، وأن يكون لائقًا (صحيًا - بدنيًا - ذهنيًا) وخاليًا من أي أمراض مزمنة، وأن يكون لديه مهارات استخدام الحاسب الآلي، والانترنت وبرامج Microsoft office، أن يكون ملمًا بالاتجاهات المعاصرة لديه ثقافة عامة ومتنوعة قياديًا وإداريًا، ملبيًا احتياجات المجتمع المحلي تربويًا لدية اتجاهات وقيمًا إيجابية.

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