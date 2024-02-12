ترقيات المعلمين 2024.. الخطوات والمستندات المطلوبة للتسجيل عبر الأكاديمية المهنية

ترقيات المعلمين 2024، بدأ التقديم إليها قبل أسابيع عبر موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، بالتزامن مع انطلاق تدريبات المعلمين المرشحين للترقي بجميع محافظات الجمهورية للمعلمين المستوفيين لشروط الترقية والتى تعد شرط أساسي للاستفادة من ترقيات المعلمين 2024.

ترقيات المعلمين 2024

وتتيح ترقيات المعلمين 2024، فرصة الترقي لما يقارب نصف مليون معلم لعام 2024، عن طريق تسجيل المعلمين المرشحين للترقى لعام 2024 عبر منصة المعلم للتدريب عن بعد، حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والأكاديمية المهنية للمعلمين.

ويمكن تسجيل التقدم لترقى المعلمين فى وظائف الكادر لعام 2024 باستخدام اسم المعلم، وكود المعلم والرقم القومى لبدء عملية التسجيل فى حركة ترقيات المعلمين 2024، ويلتزم المتقدم أيضًا بإدخال دفعة الترقية وتاريخ آخر ترقية حصل عليها، ثم ملئ البيانات المتعلقة بتحديد الوظيفة على الكادر وتاريخ الوظيفة على الكادر، ونوع المؤهل، آخر مؤهل، تقدير المؤهل، ودفعة الترقي، وتقرير الكفاية للعام قبل الماضى، وتقرير الكفاية للعام الماضى، والمدة البينية اللازمة للترقي، وأخيرًا الضغط على رز حفظ.

اختبار ترقيات المعلمين 2024

يلتزم المعلم لإتمام عملية التسجيل فى ترقيات المعلمين 2024 تحرى الدقة فى البيانات المدخلة ومراعاة صحتها ومطابقتها مع المستندات المرفقة الدالة على ذلك، منعًا لاستبعاد الطلب وحرمانه من الحق فى الترقى ضمن حركة ترقيات المعلمين 2024.

وبعد مرور شهر من تاريخ تقدم الطلب وفى حالة الموافقة على الترشح للترقي، ستبدأ الأكاديمية المهنية للمعلمين المرحلة الثانية من حركة ترقيات المعلمين 2024، وهى عبارة عن ملف الإنجاز والذى سيتم ملئ كافة بياناته من قبل المعلم المرشح على الموقع نفسه باستخدام الرقم القومي وكود المعلم، ليتولي بعد ذلك رؤساؤه مراجعة تلك البيانات وتقييمها، وأخيرًا تأتى مرحلة اختبار الأكاديمية، والتى على أساسها يخضع المعلم المرشح للترقية عبر منصة المعلم لأداء اختبارات الترقية الكترونيا فى مجال تخصصه بهدف قياس وتقييم قدراته ومهاراته العلمية والشخصية، بعد إنتهاء الاختبار يتعين على المرشح انتظار ظهور النتيجة واعتمادها من قبل وزير التعليم رسميًا، ليصدر بعد ذلك قرار بالترقية للدرجة الوظيفية الأعلى وتعديل هيكل الأجور بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجر بالمستوي الوظيفي الأعلى للمعلم.

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