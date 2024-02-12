الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تركى آل الشيخ: مصر منارة فنية على مستوى العالم

جريدة الدستور

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إن المملكة لا يمكن أن تقلل من مصر بأي شكل، فالسعودية تكن كل الاحترام والتقدير لشقيقتها مصر.

وأضاف آل الشيخ خلال لقاء له بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مصر تلعب دورًا رياديًا كبيرًا، مشددًا على أنها منارة فنية تاريخيًا وحضاريًا على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الفن المصري لغته تفهم من محيطه، وأن المملكة حريصة على علاقاتها مع مصر.

ولفت رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، إلى أن 50% من المكرمين في مهرجانات المملكة من مصر.

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم الإثنين، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، وذلك بمقر وزارة الثقافة.

حضر اللقاء عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئيس مجموعة mbc والإعلامى عمرو أديب.

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