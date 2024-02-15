الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تعلن الدروس المقررة لشهر فبراير للصف الثاني الثانوي العام

الدكتور رضا حجازي،
الدكتور رضا حجازي،

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدروس المقررة لشهر فبراير الجاري، للصف الثاني الثانوي العام.

ولمتابعة الدروس المقررة في الشهر الأول من الفصل الدارسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، الاطلاع على الصور المرفقة.

توفر المحتوى التعليمي إلكترونيًا 

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت على موقعها الإلكتروني المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي: 

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning

"التعليم" تعلن الدروس المقرره لشهر فبراير للصفوف الدراسية

ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية في صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.

 توريد الكتب المدرسية إلى المديريات التعليمية 

واطمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من مديري المديريات بمختلف المحافظات على نسبة توريد الكتب المدرسية إلى المديريات التعليمية والتى تجاوزت الـ٩٠%.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من تسليمها للطلاب، وكذلك ضرورة متابعة الصيانة الدورية للمدارس وأن يقوم مسئول الصيانة بالمدارس بالإبلاغ عن أي أعمال تحتاج إلى صيانة.

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 تفعيل الغياب الإلكتروني

وكان قد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع مديري المديريات التعليمية، بضرورة تفعيل الغياب الإلكتروني، ومتابعة مديري المديريات والإدارات التعليمية لنسب الغياب بين الطلاب فى المدارس.

كما طالب الدكتور رضا حجازي، جميع مديري المديريات التعليمية، بضرورة الانضباط المدرسي للطلاب والمعلمين، لتحقيق انتظام العملية التعليمية، بالفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

الدروس المقررة لشهر فبراير
الدروس المقررة لشهر فبراير
الدروس المقررة لشهر فبراير
الدروس المقررة لشهر فبراير
الدروس المقررة لشهر فبراير
الدروس المقررة لشهر فبراير
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شهر فبراير الجاري صف الثاني الثانوي العام الفصل الدارسي الثاني توفر المحتوى التعليمي إلكتروني ا تفعيل الغياب الإلكترونى

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