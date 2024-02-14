الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تعلن تعليمات امتحانات أبناؤنا في الخارج بالفصل الدراسي الثاني

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات امتحانات أبناؤنا في الخارج، للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2023/2024.

وأشارت الوزارة، إلى أن الامتحانات ستبدأ السبت 25 مايو وفقًا لجداول الامتحانات المعلنة على منصة أبناؤنا في الخارج.

الفئات المسموح لها التقدم لأداء الامتحانات 

وحددت وزارة التربية والتعليم، الفئات المسموح لها التقدم لأداء الامتحانات: 

أولًا: الطلاب الجدد: الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024 في مصر، والطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024 بمدارس المسار المصري.

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ثانيا: طلاب أبناؤنا في الخارج الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/۲۰۲۳، وتعذر معهم رفع الامتحانات، يتم رفع الامتحانات التكميلية لهم مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

المستندات المطلوبة للتقدم لامتحانات المصريين في الخارج

-  الطلاب الجدد: سداد رسوم مقابل خدمة امتحان ابناؤنا في الخارج الكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولار.

 

- التقديم الالكتروني لامتحان الفصل الدراسي الثاني 2023/2024، من خلال المنصة الالكترونية.

 

- تسليم استمارة التقدم مع أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل بيان نجاح العام الماضي + أصل بيان نجاح الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024.

 

- بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية من رياض الأطفال (KG2) لا بد من تقديم بيان قيد العام الماضي للمرحلة الأولى (1) + بيان قيد الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024 سواء كانت مدارس رسمية من داخل مصر أو مدارس مسار مصري مرخص لها بمرحلة رياض الأطفال.

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- يتم التسليم بالإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو باليد على العنوان التالي 19 ش امين سامي متفرع من شارع القصر العيني بجوار عمارة العرايس.

 

-  طلاب أبناؤنا في الخارج الذين تعذر معهم رفع امتحانات الفصل الدراسي الأول2023/2024، لا يتم دفع أي رسوم إضافية ويكتفى بالتقديم السابق على المنصة للفصل الدراسي الأول.

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