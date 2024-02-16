الجمعة 16 فبراير 2024
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مصر

أولياء أمور يطالبون بتفعيل مجموعات الدعم المدرسية سريعا.. والتعليم: "تطبيقها إجباري"

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قالت داليا الحزاوي ولية أمر، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إنه بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، سيطرت حالة من القلق والتوتر لدي أولياء الامور نظرا لقصر المدة الزمنية للترم الثاني وطول المناهج.

وأضافت الحزاوي: “أن هناك بعض الأقاويل بوجود محذوفات للمناهج في الترم الثاني فنرجو من الوزارة الإعلان صراحة عن إذا كان هناك فعلا محذوفات أم لا ويكون هذا الإعلان في بداية الترم، وتابعت نرجو تفعيل مجموعات الدعم المدرسية سريعا في بداية الترم لتكون ملاذا للطالب بعيدا عن استغلال السناتر والدروس الخصوصية”.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التعليم

ووجهت الحزاوي، بضرورة الاهتمام بتنظيم الوقت من بداية الترم ويكون ذلك من خلال إعداد جدول معد بشكل جيد فيه وقت للمذاكرة ووقت للراحة وممارسة الهوايات فالطالب يحتاج إلي الترفيه حتي لا يشعر إن المذاكرة عقاب فيؤثر ذلك على الحالة النفسية مما ينعكس أثره علي التحصيل الدراسي وتهيئة مكان المذاكرة بحيث يكون بعيد عن المشتتات ويكون جيد التهوية والإضاءة ومنظم.

وأضافت الحزاوي، أنه يجب على الأمهات الاهتمام بالتغذية السليمة والبعد عن الأكلات السريعة غير المفيدة فهناك ارتباط كبير بين التغذية والتحصيل المدرسي والتركيز.

واختتمت الحزاوي حديثها: “أنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها أولياء الأمور فيمكنهم اللجوء إلى المنصات والقنوات التعليمية التي أنشأتها الوزارة لتخفيف الضغط عن كاهلهم ومساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي بشكل فعال”.

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إجراء من "التعليم" بشأن الطلاب المعفيين من المصروفات المدرسية

بينما قالت فاتن أحمد، ولي أمر وأدمن جروب حوار مجتمعي تربوي، إن أهم ما يميز الفصل الدراسي الثاني، أقول بقصر مدته بل بكثرة مناسباته مثل رمضان والعيد وأعياد إخواتنا المسيحين، وتابعت نتمني من الطلبة ألا يسرقهم وقت الإجازات ويحاولوا تنظيم الوقت المذاكرة أولا بأول، قائلة: "لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد".

وأكدت ولية الأمر، أن المدرس عليه دور كبير جدا، لأن بالفعل المنهج كبير ومتراكم وأن كان هناك بعض منها للاطلاع فقط فنجد منها في الامتحانات أيضا لأن لم يصرح بالإلغاء مباشرة.

وطالبت ولية الأمر، بنماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة، ليتدرب عليها الطلاب مع وضع جدول مناسب لكل الشعب لا نكرر أخطاء الأعوام.

من جانبه قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه الوزارة وجهت المديريات والإدارات التعليمية، بسرعة الإعلان عن تفاصيل تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي، بالفصل الدراسي الأول، بأجور رمزية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

وأكد المصدر، أن المديريات التعليمية، تقوم باختيار أفضل مدارس بكل إدارة تعليمية، تضم قاعة مناسبة مع تلقي الطلاب للمجموعات، وجذب المعلمين الأكفاء المتميزين للتدريس بها.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت على موقعها الإلكتروني المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوي، وذلك عبر الرابط التالي: 
‏https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning

ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية في صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.

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