إجراء من "التعليم" بشأن الطلاب المعفيين من المصروفات المدرسية

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية، طالبت فيه المديريات التعليمية بضرورة قيام المسئول المالي بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب الذين يندرجون تحت فئات الإعفاء من المصروفات المدرسية، والمستندات الدالة على الإعفاءات، وتسلم الكشوف لمسئولي وحدات المعلومات بالمدارس؛ لتسجيلها على التطبيق المعد لذلك على استمارة بيانات التلميذ والتابعين للإدارة العامة للقواعد البيانات المركزية.

وأشارت الوزارة في خطابها، إلى أنه حرصا على تحقيق الصالح العام، فإنه يتعين على جميع الجهات المعنية الالتزام بالتعليمات الواردة في هذا الكتاب اعتبارا من تاريخ صدوره، ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم، في إطار التيسير على أولياء الأمور، وتخفيف الأعباء المالية عنهم فيما يخص تحصيل المصروفات الدراسية بمختلف مراحل التعليم".

توفر المحتوى التعليمي إلكترونيًا

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت على موقعها الإلكتروني المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي:

‏https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning

ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية في صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.

واطمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من مديري المديريات بمختلف المحافظات على نسبة توريد الكتب المدرسية إلى المديريات التعليمية والتى تجاوزت الـ٩٠%.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من تسليمها للطلاب، وكذلك ضرورة متابعة الصيانة الدورية للمدارس وأن يقوم مسئول الصيانة بالمدارس بالإبلاغ عن أي أعمال تحتاج إلى صيانة.

وكان قد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع مديري المديريات التعليمية، بضرورة تفعيل الغياب الإلكتروني، ومتابعة مديري المديريات والإدارات التعليمية لنسب الغياب بين الطلاب فى المدارس.

كما طالب الدكتور رضا حجازي، جميع مديري المديريات التعليمية، بضرورة الانضباط المدرسي للطلاب والمعلمين، لتحقيق انتظام العملية التعليمية، بالفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.