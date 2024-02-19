الإثنين 19 فبراير 2024
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مصر

قرار جديد من "تعليم القاهرة" بشأن التحويلات الإلكترونية للتلاميذ

رضا حجازى
رضا حجازى

أعادت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة فتح باب التقديم للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة مرة أخرى؛ وذلك نظرا لوجود الكثير من الحالات الاستثنائية.

وأشارت المحافظة، في خطاب رسمي، إلى أنه "تقرر إعادة فتح باب التقديم للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة، مرة أخرى ولمدة أسبوعين، من 19 فبراير الجاري حتى 4 مارس المقبل؛ وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور".

كان قد أجرى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس، زيارة مفاجئة لمدرسة الشهيد كريم أحمد عبدالفتاح الإعدادية بنات، التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية؛ وذلك فى إطار جولاته المستمرة لمتابعة انضباط حسن سير العملية التعليمية، وانتظام وانضباط سير الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

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وفى مستهل زيارته، تفقد الوزير اليوم الرياضى بالمدرسة أثناء وجود فصول الصف الأول الإعدادي في فناء المدرسة، حيث شدد الوزير على تفعيل يوم النشاط الرياضى بالمدرسة وممارسة الألعاب الرياضية المختلفة، كما وجّه الوزير باستمرار يوم النشاط الرياضي والثقافي من كل أسبوع للطالبات، مؤكدًا أن هذا اليوم يساعدهن على التركيز والفهم، والمساهمة في بناء اللياقة البدنية والذهنية والصحية، ولاكتشاف المواهب ورعايتها.

كما تفقد الوزير النشاط الموسيقى بالمدرسة، حيث قدمت إحدى الطالبات أغنية وطنية، وقد أشاد الوزير بموهبة الطالبة، وشجعها على ممارسة موهبتها وتنميتها، كما تحدث مع الطالبات حول أهمية النشاط الموسيقى، مؤكدًا أنه غذاء الروح والوجدان.

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محافظة القاهرة لتحويلات الإلكترونية لتلاميذ بين المدارس مادة الدراسات اللياقة البدنية ممارسة الألعاب الرياضية النشاط الرياضي

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