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مصر

حجازى: الملتقى الثقافى ترجمة حقيقية لشعار الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم من الحدث

أشاد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالملتقى الثقافي بين الطلاب المصريين واليابانيين، مؤكدا أنه يمثل ترجمة حقيقية لشعار الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم ٢٠٢٤- ٢٠٢٩ "التعليم من أجل الحياة.. التعليم من أجل المستقبل"، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دائمًا بناء الإنسان، ونمو شخصية أبنائنا الطلاب، والتأكيد على القيم الأخلاقية، وهو ما يأتي على رأس أولويات الوزارة من خلال اهتمامها بتمكين أبنائها الطلاب من المهارات المستدامة، من خلال منهج القيم واحترام الآخر، وأنشطة التوكاتسو.

وأوضح الوزير أن الوزارة تتعاون مع أولياء الأمور في تربية أبنائهم الطلاب وإعدادهم بالشكل الصحيح لأننا شركاء في التنمية.

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وأشار الوزير إلى استكمال خطة الوزارة لنشر أنشطة التوكاتسو من خلال برنامج تدريب "الإدارة المدرسية على النظام اليابانى" للدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية " ١٠٠٠ مدير مدرسة" الذي تم انعقاده هذا الشهر، واستهدف التعريف بفلسفة الإدارة المدرسية على النظام اليابانى وكيفية تطبيقها فى المدارس الحكومية المصرية تمهيدًا لتعميمها على كل مدارس الجمهورية.

وكان قد شهد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والسفير أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة، صباح اليوم، الملتقى الثقافي بين الطلاب المصريين واليابانيين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بالمدرسة المصرية اليابانية بمحافظة الفيوم.

شارك فى هذا الملتقى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس من المدرسة المصرية اليابانية بالفيوم الجديدة، وطلاب الصف السادس المجموعة الأولى، والصف السادس المجموعة الثانية بمدرسة أوهارا الابتدائية بمدينة أوغورى بمقاطعة فوكوكا باليابان.

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كما تضمن الملتقى الثقافى تبادل التحية بين طلاب المدرستين، والتعرف على المدرستين عن طريق العروض والفيديوهات، وكذا طرح الأسئلة المختلفة من الجانبين لتعزيز التعارف المتبادل بينهما.

شعار الخطة الاستراتيجية المهارات المستدامة منهج القيم واحترام الآخر الملتقى الثقافى التعليم من أجل المستقبل المبادرة الرئاسية ١٠٠٠ مدير مدرسة

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