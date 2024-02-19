الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الرسمي

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، بتلك الكلمات البحثية، ارتفعت معدلات البحث عبر محركات البحث العالمية "جوجل"، من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين. 

موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

ووفقا لتصريحات القيادات بوزارة التربية والتعليم، سيتم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، خلال شهر مارس المقبل.

وذلك بعد الأتفاق على الجدول وترتيب المواد، بعد الانتهاء من عمل الاستطلاع حول عدد من جداول الامتحانات من خلال اتحاد طلاب مدارس مصر.

 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، تعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى للدور الأول، وتعقد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024، امتحانات الدور الثانى.

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امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحان مادة اللغة العربية، أن يتضمن الامتحان 4 أسئلة مقالية والباقي اختيار من متعدد.

الدرجة الكلية للمادة من 80 درجة 

مقسمة على 68 درجة للاختيار من متعدد و12 درجة للأسئلة المقالية 

مدة الامتحان 3 ساعات

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية والفرنسية والألمانية) 

الدرجة الكلية من 50 درجة 

42 درجة للاختبار من متعدد

سؤالين مقاليين من 4 درجات

سؤال تعبير من 4 درجات.

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية): 

الدرجة الكلية 40 درجة

34 درجة على أسئلة الاختيار من متعدد وعددها 31 سؤالًا

 6 درجات على الأسئلة المقالية وهما سؤالان فقط.

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امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية

مواد التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة: 

 الدرجة الكلية  لكل مادة 60 درجة

 عدد أسئلة الاختيار من متعدد 46 سؤالًا عليها 52 درجة

الأسئلة المقالية ستكون 4 فقط، وعليها 8 درجات، بواقع درجتين لكل سؤال

 امتحانات شعبة علمي علوم في الثانوية العامة 2024:

 مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا وعلوم البيئة: 

الدرجة الكلية لكل مادة  60 درجة

 عدد الأسئلة الاختيار من متعدد 46 بإجمالي 52 درجة 

40 سؤالًا بدرجة واحدة 

6 أسئلة بدرجتين

 4 أسئلة مقالية بـ8 درجات وهي أربعة أسئلة كل سؤال منها بدرجتين.

 

امتحانات شعبة علمي رياضة في الثانوية العامة 2024:

مواد الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة - التفاضل والتكامل) والرياضيات التطبيقية (استاتيكا - ديناميكا):

 

 الدرجة الكلية  لكل فرع  30 درجة والدرجة الكلية لكل مادة الفرعين 60 درجة

أسئلة الاختيار من متعدد 18 سؤالًا بمجموع 25 درجة 

الأسئلة المقالية سؤالين وعليهما 5 درجات.

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