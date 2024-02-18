الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

توزيع درجات جميع المواد| جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

الثانويه العامه
الثانويه العامه

يتساءل طلاب الثانوية العامة2024 وأولياء الأمور منذ بدء تسجيل استمارات الثانوية العامة عن موعد بدء الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/2024، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه يتم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة خلال شهر فبراير الجاري وذلك بعد الاستطلاع علي مقترحات الطلاب عن جدول الامتحانات من خلال الممثل الشرعي والوحيد لهم، وهو اتحاد طلاب مدارس الجمهورية.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقد امتحان عام شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى للدور الأول: اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، أما امتحانات الدور الثانى فتعقد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.

txt

رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

txt

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024.. ضوابط الامتحانات

 توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 

امتحان مادة اللغة العربية: 
الدرجة الكلية للمادة من 80 درجة مقسمة على 68 درجة للاختيار من متعدد و12 درجة للأسئلة المقالية ومدة الامتحان 3 ساعات، على أن يتضمن الامتحان 4 أسئلة مقالية والباقي اختيار من متعدد.

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية والفرنسية والألمانية) 
الدرجة الكلية من 50 درجة موزعة على 42 درجة للاختبار من متعدد، فيما يشمل الامتحان سؤالين مقاليين من 4 درجات، إضافة إلى سؤال تعبير من 4 درجات.

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية): 
الدرجة الكلية  40 درجة، منها 34 درجة على أسئلة الاختيار من متعدد وعددها 31 سؤالًا، و6 درجات على الأسئلة المقالية وهما سؤالان فقط.

مواد التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة: 
 الدرجة الكلية  لكل مادة 60 درجة، وعدد أسئلة الاختيار من متعدد 46 سؤالًا عليها 52 درجة، أما الأسئلة المقالية ستكون 4 فقط، وعليها 8 درجات، بواقع درجتين لكل سؤال
 امتحانات شعبة علمي علوم في الثانوية العامة 2024:

 مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا وعلوم البيئة: 
الدرجة الكلية لكل مادة  60 درجة، وعدد الأسئلة الاختيار من متعدد 46 بإجمالي 52 درجة تشمل 40 سؤالًا بدرجة واحدة و6 أسئلة بدرجتين، و4 أسئلة مقالية بـ8 درجات وهي أربعة أسئلة كل سؤال منها بدرجتين.

امتحانات شعبة علمي رياضة في الثانوية العامة 2024:

مواد الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة - التفاضل والتكامل) والرياضيات التطبيقية (استاتيكا - ديناميكا):

 الدرجة الكلية  لكل فرع  30 درجة والدرجة الكلية لكل مادة الفرعين 60 درجة، على أن تكون أسئلة الاختيار من متعدد 18 سؤالًا بمجموع 25 درجة، والأسئلة المقالية سؤالين وعليهما 5 درجات.

اقرأ أيضا 

طلاب الثانوية العامة2024 تسجيل استمارات الثانوية العامة موعد بدء الامتحانات جدول امتحانات الثانوية توزيع الدرجات بامتحانات الثانوية العامة توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024

مواد متعلقة

جامعة حلوان تنظم ورشة عمل حول التصنيفات الدولية والنشر العلمي

برامج تدريبية ودعم مالي لتطوير مشاريع الطلاب المبتكرين والنوابغ

طب القاهرة تنظم اليوم التعريفى بمشروع "الجينوم المصرى"..غدًا

رئيس جامعة القاهرة ووزيرة الهجرة يبحثان اليوم التعاون المشترك فى ملف الهجرة

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2023/2024

عاشور يتفقد عددًا من المشروعات الجديدة بجامعة دمنهور بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه

رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

أعراض الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحامل

الأكثر قراءة

عاجل.. مصر تشارك برأى استشارى لدى "العدل الدولية" حول سياسات إسرائيل منذ 1967

أسباب قرار لجنة تخطيط الأهلى بإحالة ملف التجديد لـ"السولية" إلى كولر

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أحمد الشناوى لضمه فى الصيف

الحكومة الإسرائيلية توافق بالإجماع على قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

ضبط 159 قضية اتجار في العملة بـ85 مليون جنيه خلال أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين