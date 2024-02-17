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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2023/2024

الشهاده الاعداديه
الشهاده الاعداديه

يبحث الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهاده الإعدادية 2023/2024، حيث تبدأ المدارس في عقد امتحانات آخر العام 2024 لمراحل النقل وطلاب الشهادة الإعدادية، يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023/2024
 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وهو أن يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، ويستمر لمدة 14 أسبوعًا حتى يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، على أن تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين حتى يوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني ثم تبدأ امتحانات الترم الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وتبدأ امتحانات الترم الثاني للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، فيما تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم السبت الموافق 15 يونيو المقبل.

 

ويكون إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الأول 98 يومًا، وإجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا.

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 إجراءات انضباط سير العملية التعليمية 2024

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتشديد على الإجراءات التي تحافظ على انضباط سير العملية التعليمية، ومن بينها تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، مؤكدًا أنه لا تراخي مع رصد أي غياب للطلاب في المدارس، كما يجب العمل على جذب الطلاب للمدرسة في إطار الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة، فضلًا عن أهمية انتظام المعلمين في الحضور.

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رابط تحميل ملخصات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 pdf

الفصل الدراسي الأول أيام الدراسة الفعلية العملية التعليمية إجازة نصف العام الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي

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