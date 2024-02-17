أعراض الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحامل

يبحث الكثيرون علي محرك البحث جوجل عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره علي الحامل والأطفال، حيث حدد مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي "CDC" أبرز أعراض المتحور الجديد لكورونا JN.1، باعتباره أكثر سلالات الفيروس التاجي انتشارًا.



أعراض متحور فيروس كورونا الجديد

تأتي أعراض فيروس كورونا الجديد بارتفاع درجة حرارة الجسم هو من الأعراض الشائعة لكورونا وغالبًا ما تكون الحمى إحدى العلامات المبكرة للعدوى، والسعال المستمر، وخاصة السعال الجديد أو المتفاقم، ويكون جافًا أو مصحوبًا بالبلغم، والشعور بالتعب الشديد أو الشعور بالضعف العام ويمكن أن يستمر حتى بعد تحسن الأعراض الأخرى، كما يعتبر التهيج في الحلق من الأعراض الشائعة وقد يصاحبه صعوبة في البلع.

كما يمكن أن تحدث أعراض شبيهة بالبرد، مثل احتقان الأنف أو سيلان الأنف، ولكنها أقل شيوعًا من الأعراض الأخرى، الاحساس بألم الجسم أو عدم الراحة، الذي يوصف غالبًا على أنه آلام في العضلات، من الأعراض المبلغ عنها لكورونا، فقدان مفاجئ لحاسة التذوق أو الشم، صداع مستمر أو شديد كأحد أعراض الفيروي ويكون مصحوبًا بأعراض أخرى لفيروس كورونا

ويعاني بعض المصابين من صعوبة في النوم والقلق،وصعوبة التنفس وضيق الصد ر وآلام في المعدة وإسهال وقيء وطفح جلدي.

تأثير فيروس كورونا الجديد على الحوامل

تشير الدراسات التي أجريت على متحورات فيروس كورونا الأخرى إلى أن الحوامل أكثر عرضة للإصابة بأعراض أكثر شدة، ودخول المستشفى، والوفاة من كوفيد-19.

وذلك لأن الجهاز المناعي للحامل يكون ضعيفًا نسبيًا خلال فترة الحمل، مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحمل يمكن أن يؤثر على مسار المرض، ما يجعله أكثر خطورة.

كيفية الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد:

يمكن الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا من خلال اتباع الإجراءات الوقائية التالية:

ارتداء الكمامة

الحفاظ على مسافة آمنة بين الأشخاص

غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر

تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا

كما يجب على الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة اتباع هذه الإجراءات بعناية.

قد يهمك أيضا: