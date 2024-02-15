سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة في زيارة لجامعة عين شمس

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الدكتور الخان بولوخوف

سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، بحضور الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حنان كامل عميد كلية الآداب.

شهد اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة عين شمس والجامعات الأذربيجانية في مختلف التخصصات، وكذلك تبادل الزيارات بين الاساتذة والطلاب.

حيث ابدي الدكتور الخان بولوخوف

سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة

إعجابه بمبني الابتكار وريادة الأعمال

وفكرة وجوده بالجامعة مما يعكس اهتمام جامعة عين شمس بالابتكار وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

سبق هذا اللقاء زيارة السفير الأذربيجاني لكلية الآداب حيث كان في استقباله الدكتور حنان كامل متولي عميدة كلية الآداب، بحضور الدكتور محمد ابراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تمت مناقشة تقديم منح أكاديمية للطلاب واستقدام أساتذة زائرين لتعليم اللغة الأذرية، ومن الجانب الأخر تعليم اللغة العربية.

اعقب ذلك جولة بالكلية للإطلاع على أعمال الإحلال والتجديد في القاعة الدراسية الكائنة في الدور التاني والمهداه من جمهورية أذربيجان لكلية الآداب، والتي تم الانتهاء من تجهيزها مؤخرا.



و أشاد سفير أذربيجان بالأعمال الإنشائية التي أجريت بالقاعة، ثم تفقد برفقة الدكتور حنان كامل و الوكلاء مكتبة الكلية الكائنة بالدور الأرضي للإطلاع على الكتب النادرة، والمراجع العلمية القيمة التي تزخر بها كلية الآداب.

وفي سياق آخر وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، وذلك خلال المجلس الأعلى للجامعات بجلسته السابقة، لتحقيق أفضل استفادة مما يوفره من امكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة مختلف العلوم والمعارف