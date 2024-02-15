الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

عبداللطيف: مدارس التدريب تعمل على رفع الوعى بالتقنيات الحديثة فى استخدام التكنولوجيا

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اهتماما كبيرا بمدارس التدريب وتنمية المهارات لطلاب الكليات العلمية، حيث إن هذا التدريب يأتي استمرارًا للتعاون المُشترك بين المدينة والجامعات المصرية بشأن إقامة المدارس الصيفية والشتوية؛ لتدريب وتنمية المهارات البحثية والابتكارية لطلاب الكليات العملية (الهندسة - الصيدلة - الطب البيطري - العلوم - الزراعة)، لسعي المدينة للحفاظ على تقديم دورها الفعال في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتماشيًا مع الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية إتاحة الفرص التدريبية للطلاب والباحثين في كل مجالات التنمية، لافتًا إلى ضرورة التعاون بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات المصرية في هذا الشأن؛ للمساهمة بشكل فعال في تنمية مهارات الطلاب لمواكبة التطور التقني، وربطهم بسوق العمل المحلية والدولية.

قالت الدكتورة منى عبداللطيف، مدير المدينة، إن تنظيم المدارس الصيفية جاء في ظل توجهات الدولة نحو تحقيق ريادة علمية ترتقي بالمستوى التعليمي وربط الجامعات بالمراكز البحثية؛ لرفع قدرات الطلبة وتشجيعهم على البحث العلمي، فضلًا عن سعى مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية لتحقيق محاور الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، خاصة محور البحث العلمي وصناعة التعليم والثقافة العلمية.

txt

جامعة بنها تنظم ورشة عمل بعنوان "الذكاء الاصطناعى فى التعليم العالى"

txt

التعليم العالى: إطلاق الشبكة القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية

txt

التعليم العالي تُغلق كيانًا تعليميا وهميًا بالشرقية

وأضافت أن أهداف إنشاء المدينة جاءت كالتالي: 

استخدام كل وحداتها البحثية ومرافقها العلمية والخدمية في تطوير ونشر التكنولوجيا في مختلف أنشطة الإنتاج العلمي والخدمي للمجتمع العلمي في مصر، لذا تقام فعاليات المدارس الصيفية والشتوية بصورة منتظمة سنويًا.

وتابعت عبداللطيف أن المدارس الصيفية والشتوية تعمل لرفع الوعى بالتقنيات الحديثة في استخدام التكنولوجيا، والمساهمة في زيادة الفرص التنافسية للخريجين، حيث تستهدف هذه المدارس الطلاب في مراحل التعليم الجامعي المختلفة؛ لإعداد وتأهيل جيل جديد من شباب الباحثين المتميزين القادرين على قيادة قاطرة العلم والبحث العلمي والتنمية، وحل مشكلات المجتمع بأساليب علمية.

التعليم العالي والبحث العلمي بمدارس التدريب وتنمية المهارات لطلاب الكليات العلمية المدارس الصيفية تنمية المهارات البحثية

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

أبرزها "الكبير أوى 8" و"الحشاشين".. القائمة الكاملة لمسلسلات "المتحدة" فى رمضان 2024

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال