الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جامعة بنها تنظم ورشة عمل بعنوان "الذكاء الاصطناعى فى التعليم العالى"

جامعة بنها تنظم ورشة
جامعة بنها تنظم ورشة عمل بعنوان"الذكاء الاصطناعي في التعليم

نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة بنها ورشة عمل بعنوان "الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي" بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي "DAAD"، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.


جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالفتاح سليم المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية ورعاية المبعوثين بالجامعة، وحاضرت فيها ياسمين يوسف المدرب لدي الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى أن هذه الورش تهدف بشكل أساسي لزيادة معرفة ووعي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على أهمية الذكاء الاصطناعي وأدواته المختلفة في مجال التعلم والتدريس وكيفية تطوير هذه الأدوات بشكل ينعكس على المحاضرات الدراسية والأنشطة الطلابية داخل الجامعة.

من جانبه أشار الدكتور عبدالفتاح سليم إلى أن الورشة تناولت التفاعلية والتعمق في الأنشطة العملية، وتقديم رؤى قيمة حول الاعتبارات الأخلاقية المحيطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في التدريس والتعلم. 

وأوضح أن من المخرجات المهمة لها فهم أساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم العالي ومناقشة حدود وقدرات أدوات الذكاء الاصطناعي، واستكشاف أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة ذات الصلة بالتدريس والتعلم، وتطوير المهارات العملية في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز أنشطة المحاضرات ومشاركة الطلاب، وتشجيع التفكير النقدي والحوار حول الآثار الاجتماعية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي في التعليم والاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي في التعليم.

كما قال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إن فعاليات الهاكاثون مستمرة لليوم الثاني بالأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن الهدف من هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم إيجاد حلول مبتكرة في المجالات المختلفة متضمنة الصحة، التعليم، التوظيف، الرياضة، الترفيه، الإتاحة.


وأضاف الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مسارات هاكاثون لتمكين ذوي الهمم تتكامل بغرض المساهمة في استحداث حزمة من الأفكار والمشاريع البرامجية الحديثة وتطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الأشخاص ذوي الهمم، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لهم.


من جهته؛ أشار الدكتور شادي المشد المدير التنفيذي للمعلومات ومنسق عام الهاكاثون، إلى أن الفرق المتأهلة عددها 30 فريقًا يمثلون 20 جامعة حكومية وخاصة وأهلية.

جامعة بنها ناصر الجيزاوى الذكاء الاصطناعي ورشه عمل التبادل العلمي

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