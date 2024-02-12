محافظ القليوبية يستعرض موقف المشروعات الخدمية لراحة المواطنين

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لمتابعة المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة والتي تهم المواطنين في كافة المجالات الخدمية والحيوية.

وفي بداية اللقاء استعرض اللواء هشام آمنة مع اللواء عبد الحميد الهجان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بأحياء ومدن المحافظة المختلفة للعام المالي الجاري 2023 -2024 بما يساهم في تلبية مطالب المواطنين وتحقيق رضاهم عن الإدارة المحلية مؤكدًا أن إجمالي عدد المشروعات بالخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية يبلغ 174 مشروعًا، والتي تقدر بمبلغ 855.180 مليون جنيه كمخصصات للانتهاء من تلك المشروعات، تم توزيعها على العديد من القطاعات المختلفة منها رصف الطرق الداخلية، وإنشاء وتطوير الكباري والأنفاق، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وتحسين أداء الخدمات للمواطن، وكذلك بند تحسين البيئة، وأيضا الكهرباء والإنارة، والأمن والإطفاء والمرور، وغيرها من المشروعات.

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدف تنفيذها في الخطة الاستثمارية لسرعة دخولها الخدمة وإزالة أي معوقات خاصة بالتنفيذ بما يساعد على تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة إليهم وكذا ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات الجارية وفقًا للجودة والمواصفات المطلوبة وذلك تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه تم توزيع استثمارات الخطة للعام المالي 2023 – 2024، بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يقوم ببذل المزيد من الجهد لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية لمتابعة نسب التنفيذ للخطة الاستثمارية وآليات تنفيذ تلك المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة وفقا لرؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتماشيًا مع أهداف المبادرة الرئاسية لتنمية وتطوير الريف المصري، حيث تم الاستعانة بالشركات الجادة المشهود لها بالكفاءة والخبرة العالية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية علي أكمل وجه.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المخططة الجاري تنفيذها في إطار برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف مركز شبين القناطر بإجمالي 9 وحدات محلية، و36 قرية و148 عزبة، بإجمالي 770 مشروعًا بتكلفة بلغت 7 مليارات جنيه تقريبًا، حيث أكد اللواء هشام آمنة أن محافظة القليوبية تجني ثمار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تسعى بشتى السبل لتحويل الصورة التي كان عليها الريف المصري إلى صورة أجمل، والعمل على إيصال كل الخدمات التي كان يعانى من نقصانها على مدار السنوات الماضية، والتي كانت تكبده المشقة والعناء المادي والمعنوي للانتقال لمراكز الخدمات التي كانت مقتصرة على المدن الرئيسية بكل محافظة.

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان خلال اللقاء أن المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كافة الجهات المشاركة لتنفيذ المشروعات بمعدلات سريعة طبقًا لمعايير الجودة والكفاءة ووفقا للجدول الزمني المحدد لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع، مشيرًا الي استمرار المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمدينة شبين القناطر علي أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل، مؤكدًا علي تكثيف الجهود المبذولة والتنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء من تسليم المشروعات لاسيما مشروعات الصرف الصحي ومحطات المعالجة والغاز والمجمعات الخدمية، للبدء في تشغيلها، من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين داخل قرى مدينة شبين القناطر.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة موقف استلام المشروعات، حيث تم الانتهاء من 9 مشروعات مجمع زراعي واستلام 9 مجمعات خدمية استلام إداري، كما تم الانتهاء من إنشاء 17 مركز شباب واستلام 10 مراكز وفي قطاع الصرف الصحي، وتنفيذ 99 مشروعا وجاري العمل بـ24 مشروعا ووصلت نسبة التنفيذ إلى 96%، كما تم تنفيذ 3 وحدات صحية جديدة وتم تسليمهم وإنشاء 6 نقاط إسعاف وإنشاء 20 كوبري وإنشاء 83 مدرسة جديدة.

وبحث وزير التنمية المحلية خلال اللقاء مع محافظ القليوبية جهود المحافظة فيما يخص ملف استرداد أراضي وأملاك الدولة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد وتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها وإنفاذ القانون من خلال إزالة كافة مخالفات المباني القائمة، سواء كانت بناء دون ترخيص أو تعديًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية التصدي بكل حزم لتلك الممارسات السلبية والإسراع في إزالة المباني التي قامت على الأراضي الزراعية خلال هذه الفترة، والتعامل مع الأراضي التي يتم استردادها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي، لافتًا إلى الاستمرار في إزالة أية مخالفة بناء على الأراضي الزراعية أو مخالفات مباني التي جرى حصرها من خلال منظومة المتغيرات المكانية.

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان، أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى دون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، لافتًا إلى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى.