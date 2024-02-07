رئيس جامعة بنها يزور المرضى الفلسطينيين بالمستشفى الجامعى

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، مساء اليوم، عددًا من المرضى من أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق، الذين تم استقبالهم بمستشفيات بنها الجامعية لاستكمال علاجهم.

واطمأن رئيس الجامعة، خلال جولته يرافقه الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية على تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى من الأشقاء الفلسطينيين داخل المستشفي الجامعي.

وأكد الجيزاوى أن الجامعة حريصة على دعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كافة أوجه الدعم المختلفة لهم وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي، على رفع درجة الاستعداد وجاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وكان مجلس جامعة بنها قد وافق مؤخرا على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للطلاب الفلسطينيين الوافدين الدارسين بالمجان من خلال الإدارة الطبية بالجامعة والكليات.

كما وافق المجلس أيضا على توفير الإقامة المجانية بالمدن الجامعية للراغبين من الطلاب الفلسطينيين، بالإضافة الى تسهيل كافة الإجراءات والأمور الخاصة بهم.

كما أكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، على الدور الذى يقوم به المراقبون الماليين بالجامعة فى مراقبة وتدقيق العمليات المالية وإجراءات الإنفاق بها، والتحقق من امتثال المستندات المالية للأنظمة والقوانين المالية وإجازتها للصرف، وحصر مخالفات الإنفاق وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بنتائج الرقابة المالية وتقديم التوصيات المناسبة والحلول الملائمة المتعلقة بها.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن عقيدتنا فى العمل العام هوالترشيد والاستدامة فى الأنفاق، مشيرا على أن هناك تحديات كبيرة نسعى الى تحقيقها من خلال خلق حالة من الرضا بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

من جانبها وجهت أمين عام الجامعة الشكر للمديرين المالين بالجامعة على الجهد الذى يقومون به فى الحفاظ على المال العام،وحوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات والتفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون.

وقال الدكتور محمد مصطفى إننا نسعى الى دعم الجهاز المالى بالجامعة من أجل تحقيق الجودة الادارية وترشيد الانفاق الحكومى من خلال توحيد شكل المستندات الغير نمطية حتى لايكون هناك اختلاف بين الكليات فى هذه المستندات أو النماذج.