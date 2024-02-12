الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية: منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تقدم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بخالص الشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، على الدعم المقدم لمحافظة القليوبية في منظومة المخلفات الصلبة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة بجميع أحياء ومدن المحافظة.

تنفيذ منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالقليوبية

وأشار "الهجان" خلال لقاء جمعه بوزيري التنمية المحلية والبيئة، إلى أن الفترة الماضية كانت قد شهدت عددًا من الاجتماعات التحضيرية والمفاوضات مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة المتخصصة في مجال المخلفات حتى انتهت إلى إبرام التعاقد والذي سيتيح من خلاله تنفيذ منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من المنبع وحتى مواقع التخلص الآمن من المخلفات، حيث يشتمل التعاقد على عمليات جمع المخلفات من أسفل العقارات ونقلها إلى المحطات الوسيطة ومن ثم إلى مواقع التخلص النهائي، فضلًا عن نظافة وكنس الشوارع الرئيسية وطبقا للعروض الفنية والتي لاقت قبولا لدى الطرفين.

وأضاف محافظ القليوبية، أن التعاقد سيتيح كذلك وضع منظومة متكاملة لرصد ورقابة ومتابعة وتقييم أداء عمل لشركة نهضة مصر مع الاستفادة من الكوادر البشرية التابعة للمحافظة بهدف تحقيق ما تسعى إليه الدولة بإعادة المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة وإحداث تغير حقيقى لمستوى النظافة بما يحقق رضا المواطنين.

الهجان: المنطقة الجنوبية بالقليوبية تنتج 40% من إجمالي مخلفات المحافظة

 وأشار اللواء عبدالحميد الهجان أن المتولد اليومي من المخلفات بالمنطقة الجنوبية في حي شرق شبرا الخيمة وحي غرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص أكثر من 40 % من المتولد اليومي من المخلفات بالمحافظة، وذلك نظرًا للكثافة السكانية العالية بتلك المنطقة حيث يبلغ التعداد السكاني بتلك المنطقة 1.752.333 مليون نسمة، وهي تعادل 29% من التعداد السكاني للمحافظة، وتلك المنطقة المستهدفة تعد المنطقة الأعلى في الكثافة السكانية بنطاق المحافظة، كما يصل متوسط المتولد اليومي من المخلفات بها إلى 1500 طن/يوم.

وأوضح "الهجان" أن التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لجمع ورفع ونقل المخلفات بتلك المنطقة المستهدفة يسهم في تحقيق حالة من الرضاء الشعبي لدى قاطنيها، لافتًا إلى سعى المحافظة لتحقيق طفرة في أداء قطاع النظافة من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لجمع ونقل المخلفات، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة المالية والقيادات التنفيذية بالوزارات الثلاث بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات في هذا الملف لأبناء المحافظة.

حي شرق شبرا الخيمة المخلفات المنطقة الجنوبية اللواء عبدالحميد الهجان التنمية المحلية البيئة منظومة متكاملة

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